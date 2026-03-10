Mercoledì alle 18:45 si disputerà l’incontro tra Bayer Leverkusen e Arsenal, valido per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. La partita si svolge in Germania e sarà trasmessa in diretta televisiva. Entrambe le squadre scenderanno in campo con le probabili formazioni, nel tentativo di ottenere un risultato favorevole nel primo confronto della fase a eliminazione diretta.

Bayer Leverkusen-Arsenal è una partita valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League e si gioca mercoledì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Curiosamente la Champions League mette di fronte due squadre che nel nuovo millennio sono state capaci di vincere Bundesliga e Premier League senza perdere neppure un match nei rispettivi percorsi. L’ Arsenal nel 2004 ed il Bayer Leverkusen vent’anni esatti dopo. Oggi in palio c’è un pass per i quarti di finale di Champions League: chi parte coi favori del pronostico sono ovviamente i Gunners e non potrebbe essere altrimenti visto che nella League Phase hanno fatto la parte del leone vincendone otto su otto con un rendimento da paura (miglior attacco con 24 gol segnati e miglior difesa con appena 4 reti subite). 🔗 Leggi su Ilveggente.it

Pronostico Bayer Leverkusen-Arsenal: a caccia della nona sinfonia nella sfida tra "invincibili"

