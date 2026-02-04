Napoli un acquisto passato in sordina che voleva mezza Europa

Il Napoli ha preso un attaccante argentino di 17 anni, Milton, che aveva attirato l’attenzione di mezza Europa. Il club azzurro ha chiuso l’affare senza troppo clamore, ma il giovane promette di poter crescere e farsi largo nel calcio italiano. La trattativa si è conclusa in modo discreto, lasciando intuire che il Napoli punta molto su questo investimento.

Il Napoli mette a segno un'operazione di grande prospettiva assicurandosi Milton, attaccante 17enne reduce dallo svincolo con il Boca Juniors. Il giovane talento ha scelto il club azzurro come tappa decisiva per la sua crescita, portando con sé un mix intrigante di senso del gol, struttura fisica e qualità tecniche che lo rendono uno dei profili più interessanti della sua generazione. L'affare, definito allo scadere del mercato, è il risultato del lavoro del direttore sportivo Manna, capace di superare la concorrenza di mezza Europa. Seguito da diversi club del vecchio continente, Milton è stato conquistato dalla visione progettuale del Napoli, che punta su di lui come investimento strategico per il futuro del club di De Laurentiis.

