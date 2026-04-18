' Let Him Cook' il video della Casa Bianca per Donald Trump – Il video

La Casa Bianca ha condiviso su X un video dedicato al presidente Donald J. Trump. L'episodio è stato pubblicato il 18 aprile 2026 e mostra immagini e messaggi relativi al suo incarico. La pubblicazione si aggiunge a una serie di contenuti ufficiali prodotti dall'amministrazione. La clip è stata diffusa attraverso il profilo ufficiale dell'ente, senza ulteriori commenti o descrizioni.

(Agenzia Vista) Washington, 18 aprile 2026 La Casa Bianca ha pubblicato su X un video dedicato al presidente Donald J. Trump, accompagnato dalla didascalia “LET HIM COOK.”.Il montaggio, dal taglio cinematografico, alterna immagini di Trump in contesti istituzionali e pubblici: discorsi a eventi affollati, incontri con militari, apparizioni al podio presidenziale e momenti con la first lady Melania Trump. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Marina Berlusconi contro Travaglio, la reazione all’articolo «cavernicolo» del Fatto «che disprezza le donne»: la lettera Dalla laurea al libro scandalistico, la versione di Claudia Conte in una lettera del legale: «Zero favoritismi e illegalità» C’è un piano criminale per portare via la Lazio a Claudio Lotito.🔗 Leggi su Open.online 'Let Him Cook', il video della Casa Bianca per Donald Trump Notizie correlate La Casa Bianca oscura i fischi a Vance nel video della cerimonia delle Olimpiadi. Trump: «Strano, qui non viene contestato» – Il videoLa Casa Bianca ha condiviso sui propri canali ufficiali un filmato della NBC dalla cerimonia di apertura dei Giochi invernali, andata in scena ieri a... Donald Trump con Messi e il Miami alla Casa Bianca, parte il comizio su Cuba e Iran: le facce del campione argentino alle spalle – Il videoDoveva essere la celebrazione del titolo MLS dell’Inter Miami, si è trasformata in una conferenza di guerra.