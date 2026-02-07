La Casa Bianca oscura i fischi a Vance nel video della cerimonia delle Olimpiadi Trump | Strano qui non viene contestato – Il video

La Casa Bianca ha diffuso un video della cerimonia di apertura dei Giochi invernali a San Siro, in cui non si sentono i fischi rivolti a JD Vance. Trump commenta: «Strano, qui non viene contestato». La scelta di nascondere i fischi ha suscitato molte polemiche, lasciando intendere che la Casa Bianca voglia mettere in secondo piano le contestazioni durante l’evento.

La Casa Bianca ha condiviso sui propri canali ufficiali un filmato della NBC dalla cerimonia di apertura dei Giochi invernali, andata in scena ieri a San Siro, in cui non si percepiscono i fischi rivolti al vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance. Nel video, diffuso sul profilo X dell’amministrazione americana, il momento in cui Vance viene inquadrato, mentre sul palco sfilano gli atleti della delegazione statunitense, appare privo di qualsiasi segno di protesta da parte del pubblico. Un dettaglio che non è passato inosservato, soprattutto perché nelle riprese circolate online nelle ore successive all’evento la contestazione sonora è invece evidente.🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su Olimpiadi Cerimonia

Alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina, gli atleti israeliani sono stati accolti con fischi e proteste.

Durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali a San Siro, il vicepresidente americano JD Vance è stato accolto con fischi.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Olimpiadi Cerimonia

Argomenti discussi: Un tweet della Casa Bianca ha messo in luce il vero rischio nel CLARITY Act; Trump rilancia un video razzista con Barack e Michelle Obama trasformati in scimmie. Poi lo rimuove, la Casa Bianca: Errore dello staff; Meta oscura Fabrizio Corona: chiusi i profili social.

Guardate questo grafico pubblicato dalla Casa Bianca. Riguarda l’aumento di produzione dell’acciaio negli Stati Uniti tra il 2024 e il 2025. Un boom incredibile, sembrerebbe. Se andate però a vedere le quantità, scoprirete che l’aumento è stato di 0,9 milioni d x.com

#StatiUniti "Pubblicato per errore", questa la motivazione dietro la pubblicazione, da parte di #Trump, di un video razzista in cui Barack e Michelle #Obama sono raffigurati come scimmie. La Casa Bianca lo ha rimosso facendo ricadere la responsabilità su u facebook