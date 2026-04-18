Un nuovo libro dedicato al design affronta il tema del corpo femminile, sottolineando come spesso alcuni oggetti rimangano invisibili o poco considerati. L’autrice, esperta del settore, non propone una vendetta ma un punto di vista libero e attento alle caratteristiche del corpo femminile. Tra gli argomenti trattati, si parla di un oggetto che ogni donna conosce bene, ma che il design ha ignorato finora: la sedia ginecologica.

C ’è un oggetto che il corpo di ogni donna conosce bene, ma che il design ignora da sempre: la sedia ginecologica. Nel saggio La sedia del sadico. Il design sul corpo delle donne (Editori Laterza), l’esperta di design Chiara Alessi ci costringe a chiederci come mai, in un mondo che riprogetta instancabilmente tutto per renderlo a ogni giro più bello e più facile da usare, lo strumento che accoglie la salute ginecologica delle donne sia invece rimasto s empre uguale a se stesso. Peraltro brutto e scomodissimo. «La parità di genere trova resistenza nel codice genetico del maschio»: la tesi controversa di Nordio X Quello scritto da Chiara Alessi è un saggio affilato, provocatorio, documentatissimo.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - L’esperta di design ha dedicato loro un libro. Quella che propone non è una operazione vendetta, piuttosto la ricerca di uno sguardo libero, che tenga conto della specificità del corpo femminile

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