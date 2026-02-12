È davvero necessario che una donna abbia un conto corrente personale? Perché non può bastare quello condiviso? Sono alcuni dei pregiudizi che minano la parità di genere finanziaria Ma senza non c' è confronto di coppia che tenga
La domanda su quanto sia importante che una donna abbia un conto corrente tutto suo torna spesso in dibattito. Molti ancora pensano che basti un solo conto condiviso, ma la realtà dimostra che la parità di genere passa anche dalla gestione delle finanze. Vivere in coppia può portare vantaggi economici, come risparmiare fino al 40% su spese e utenze, ma è fondamentale che entrambi abbiano strumenti finanziari autonomi.
I n genere, vivere in coppia conviene. Conviene economicamente, perché consente di risparmiare (fino al 40%, secondo un’analisi Coldiretti su dati Istat): su spesa alimentare, utenze, viaggi. Risparmiare insieme, però, è un’altra cosa, e non è una conseguenza automatica dell’amore. Gestire le finanze come coppia richiede dialogo, pianificazione e un processo decisionale condiviso. Soprattutto, richiede parità finanziaria. E sappiamo bene che, nel nostro Paese, questo requisito è ancora un miraggio per molte donne, un ideale minato da moltissimi pregiudizi ancora attuali. Per esempio: è davvero necessario che una donna abbia un conto corrente personale? Perché non può “bastare” quello condiviso? Viola, il cortometraggio OffiCine-IED che fa riflettere sulla violenza economica X Leggi anche › Elena Bonetti: «Una legge per l’indipendenza economica: solo 1 donna su 3 ha un conto corrente personale» Risparmi di coppia: parliamone. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Approfondimenti su Coppia Conviene
Il western gelido e feroce che ha rivoluzionato il genere senza che te ne rendessi conto
Internet è un territorio gestito quasi esclusivamente dagli uomini e da algoritmi che non sono mai neutrali ma intrisi di pregiudizi sessisti. Ma invertire la rotta si può. Anzi, si deve
Internet resta un mondo dominato da uomini e algoritmi che spesso riflettono pregiudizi sessisti.
Ultime notizie su Coppia Conviene
Argomenti discussi: Interoperabilità, il volano che serve all'intelligenza artificiale per aiutare gli agricoltori; Officina Comune sullo sgombero del centro sociale Askatasuna: Necessario sgomberare un luogo che crea relazioni?; Bucce, gambi e radici in un menu geniale da 60€: il team di talenti che nobilita il vegetale a Parma; Don Tonino Bello. Uomo del Sud e dei Sud: il dono di un ritorno.
Caro ministro Padoan, è davvero necessario che Banca Sud passi a Invitalia?Non cessano le voci sulla persistenza del disegno, nonostante le critiche da più parti ricevute, mirato a dismettere da parte di Poste la proprietà della Banca del Mezzogiorno per trasferirla a ... milanofinanza.it
Spending review. È davvero necessario un progetto sul tempo necessario per indossare le divise?quando si parla di sprechi e risparmi in sanità l’accento cade sempre sulle spese per i dispositivi medici o sull’appropriatezza delle prestazioni sanitarie. Ma il caso di sprechi che vorrei ... quotidianosanita.it
“Il cane da solo in casa soffre”: è davvero così Gli studi mostrano che nei cani normocomportamentali, se la relazione è solida e le ore di assenza non sono eccessive, il tempo da soli viene trascorso soprattutto riposando. A fare la differenza non è la quantità facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.