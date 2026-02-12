La domanda su quanto sia importante che una donna abbia un conto corrente tutto suo torna spesso in dibattito. Molti ancora pensano che basti un solo conto condiviso, ma la realtà dimostra che la parità di genere passa anche dalla gestione delle finanze. Vivere in coppia può portare vantaggi economici, come risparmiare fino al 40% su spese e utenze, ma è fondamentale che entrambi abbiano strumenti finanziari autonomi.

I n genere, vivere in coppia conviene. Conviene economicamente, perché consente di risparmiare (fino al 40%, secondo un’analisi Coldiretti su dati Istat): su spesa alimentare, utenze, viaggi. Risparmiare insieme, però, è un’altra cosa, e non è una conseguenza automatica dell’amore. Gestire le finanze come coppia richiede dialogo, pianificazione e un processo decisionale condiviso. Soprattutto, richiede parità finanziaria. E sappiamo bene che, nel nostro Paese, questo requisito è ancora un miraggio per molte donne, un ideale minato da moltissimi pregiudizi ancora attuali. Per esempio: è davvero necessario che una donna abbia un conto corrente personale? Perché non può “bastare” quello condiviso? Viola, il cortometraggio OffiCine-IED che fa riflettere sulla violenza economica X Leggi anche › Elena Bonetti: «Una legge per l’indipendenza economica: solo 1 donna su 3 ha un conto corrente personale» Risparmi di coppia: parliamone. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - È davvero necessario che una donna abbia un conto corrente personale? Perché non può "bastare" quello condiviso? Sono alcuni dei pregiudizi che minano la parità di genere finanziaria. Ma, senza, non c'è confronto di coppia che tenga

