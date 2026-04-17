Concessioni balneari avviato il confronto tra ministero e territori | Si tenga conto specificità del modello romagnolo

È iniziato un confronto tra il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e rappresentanti di Regioni, Province e Comuni riguardo alle concessioni balneari. Il primo incontro tecnico ha visto la partecipazione di diverse amministrazioni locali e nazionali, con l’obiettivo di elaborare un modello di bando per le procedure di assegnazione delle concessioni. Durante la discussione si è sottolineata l’esigenza di considerare le specificità del modello romagnolo.

Primo incontro tecnico al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la partecipazione di Regioni, Upi (Unione Province italiane) e Anci (Associazione nazionale Comuni italiani), per la redazione del bando tipo relativo alle procedure a evidenza pubblica per l’assegnazione delle.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Concessioni balneari, la Lega: "È pronto un ‘bando tipo’ per le concessioni balneari"È pronto un ‘bando tipo’ per le concessioni balneari che, secondo quanto previsto nel decreto legge ‘Infrastrutture’ - che il ministro Matteo Salvini... Fregene, confronto sul futuro delle concessioni balneari: incontro il 24 marzo al LevanteFiumicino, 16 marzo 2026 – Il futuro delle concessioni balneari approda al centro del dibattito pubblico con un incontro in programma lunedì 24 marzo... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Modello Piombino per sette concessioni balneari; Terracina, ecco la delibera sulle spiagge: gestione temporanea per la stagione balneare 2026; - Quotidiano La Voce; Balneari senza futuro, investimenti e occupazione in bilico: l’ultima estate, poi le nuove concessioni. Concessioni balneari, al via i lavori per il bando tipo: Ministero e Regione al tavolo comuneConcessioni balneari, primo incontro tecnico al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la partecipazione di Regioni, Upi (Unione Province ... chiamamicitta.it Concessioni balneari, Ginosa va avanti e Castellaneta lascia gli uscenti sul demanioConcessioni balneari a Ginosa e Castellaneta: il punto su gare, ricorsi, nuovi assegnatari e operatori uscenti prima dell’estate 2026. pugliapress.org Concessioni balneari, gli ultimi orientamenti dell’AGCM e le prospettive su indennizzi e criteri dei bandi. Esempi esemplificativi sia del persistente vuoto normativo nel settore, sia dello sforzo amministrativo locale ad effettuare i bandi. x.com Amalfi, sequestrati quattro lidi: stretta sulle concessioni demaniali Controlli serrati lungo il litorale di Amalfi, dove nella mattinata del 16 aprile la Guardia Costiera ha sequestrato quattro stabilimenti balneari: Stella Maris, Silver Moon, Mar di Cobalto e Marina - facebook.com facebook