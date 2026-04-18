L' errore è dell’Inps il Tribunale ferma la richiesta di 60 mila euro a una beneficiaria dell’indennità di accompagnamento
Il Tribunale ha bloccato la richiesta di pagamento di 60 mila euro da parte dell’Inps rivolta a una beneficiaria dell’indennità di accompagnamento, evidenziando che l’errore proviene dall’amministrazione. La decisione sottolinea come, quando l’errore sia imputabile all’ente pubblico, non sia corretto che a pagarne le conseguenze sia la persona più fragile. La vicenda riguarda una controversia tra la beneficiaria e l’ente previdenziale riguardo a un pagamento non corretto.
Quando l’errore nasce dall’amministrazione, non può essere il cittadino più fragile a farne le spese. È il principio ribadito dal Tribunale di Messina – Sezione Lavoro, che con sentenza definitiva ha annullato la richiesta dell’Inps di restituzione di quasi 60 mila euro nei confronti di una.🔗 Leggi su Messinatoday.it
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