L' errore è dell’Inps il Tribunale ferma la richiesta di 60 mila euro a una beneficiaria dell’indennità di accompagnamento

Il Tribunale ha bloccato la richiesta di pagamento di 60 mila euro da parte dell’Inps rivolta a una beneficiaria dell’indennità di accompagnamento, evidenziando che l’errore proviene dall’amministrazione. La decisione sottolinea come, quando l’errore sia imputabile all’ente pubblico, non sia corretto che a pagarne le conseguenze sia la persona più fragile. La vicenda riguarda una controversia tra la beneficiaria e l’ente previdenziale riguardo a un pagamento non corretto.