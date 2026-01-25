Il caso dell’asilo nido irregolare a Torino | genitori costretti a restituire i bonus Inps ricevuti C’è chi deve pagare fino a 10 mila euro

A Torino, un asilo privato chiamato “Nuovo Mondo” è stato scoperto come struttura non autorizzata come nido, ma solo come scuola dell’infanzia. Di conseguenza, alcuni genitori sono stati costretti a restituire i bonus Inps ricevuti, con importi fino a 10 mila euro. La vicenda evidenzia le conseguenze di pratiche non conformi alle normative e il rischio di sanzioni per le famiglie coinvolte.

C’è un asilo privato a Torino. Si chiama “Nuovo Mondo” ma non era autorizzato come nido, soltanto come scuola dell’infanzia. Per questo ora chi ha usufruito del bonus nido dell’Inps si è visto recapitare una lettera a casa, dall’ente previdenziale, con la richiesta di restituzione delle somme. Tra i genitori, sorpresi e arrabbiati, c’è chi deve anche cifre pesanti: come 10mila euro. Il caso è ricostruito oggi su La Stampa spiegando come ora una lunga catena di sfortunati eventi rischia di cadere sulla testa di decine di famiglie. I controlli nel 2018, poi nessuno ha più agito per anni. Lo scorso 13 novembre il Comune di Torino aveva disposto la cessazione dell’attività di nido d’infanzia e baby parking svolta nei locali della scuola, a seguito di controlli dall’Asl, che aveva già sospeso l’attività di cucina per carenze igienico-sanitarie.🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Bonus figli fino a 3500 euro ai genitori, dall'assegno unico all'asilo fino ai nuovi nati: chi può riceverli

Leggi anche: A Fidenza asilo nido gratis per chi ha un Isee sotto i 26 mila euro

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Il caso dei richiedenti asilo: impossibile l’espulsione in caso di reati minori; Bambini chiusi nelle coperte e strattonati: la direttrice dell'asilo degli orrori condannata; Riconoscimento dello status di rifugiato ad una cittadina europea; Richiedente asilo e pericolosità sociale: non convalidato il trattenimento per assenza di elementi oggettivi.

Il caso dell’asilo nido irregolare a Torino: genitori costretti a restituire i bonus Inps ricevuti. C’è chi deve pagare fino a 10 mila euroL'inchiesta su La Stampa. Le prime segnalazioni nel 2018. Ma per anni nessuno è intervenuto. Così i genitori, ignari, hanno continuato a iscrivere i loro bambini ... open.online

Bambini dell'asilo al freddo: la rabbia dei genitori e il caso finisce in consiglio comunaleRitorno in classe al gelo per i bambini della scuola materna e il gruppo d'opposizione chiede al sindaco e alla giunta immediati chiarimenti e controlli ... monzatoday.it

Questa mattina abbiamo trovato un coniglio a Seveso Altopiano, zona “Asilo Nido Comunale”. Si lascia tranquillamente accarezzare dalle persone. Se per caso qualcuno lo avesse smarrito, contattatemi in privato. - facebook.com facebook