Il Leone XIV si trova in Angola, proseguendo un viaggio che lo ha portato dal Camerun. La visita si concentra sulla diffusione di messaggi di speranza e sulla promozione della pace. Durante l'incontro con il presidente degli Stati Uniti, ha dichiarato di non voler discutere con lui. La visita si inserisce in un percorso più ampio di impegno diplomatico e spirituale nella regione.

Dal Camerun all’Angola per continuare a portare speranza e per promuovere la pace chiudendo ogni dibattito con il presidente Usa, Donald Trump. Papa Leone XIV ha iniziato, oggi pomeriggio, la terza tappa del suo viaggio apostolico in Africa. “ Non è affatto nel mio interesse” dibattere con il presidente Usa, Donald Trump, ha detto Prevost incontrando i giornalisti sul volo tra il Camerun e l’Angola. “Gran parte di ciò che è stato scritto da allora non è altro che un commento su commento, nel tentativo di interpretare quanto è stato detto”, ha detto Leone XIV rimarcando che i discorsi pronunciati in questi giorni durante il viaggio apostolico erano preparati da tempo, “ben prima che il presidente commentasse su di me e sul messaggio di pace che sto promuovendo”.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Leone XIV fa tappa in Angola: “Non è mio interesse dibattere con Trump”

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