Durante l'omelia della domenica delle Palme, il Papa ha rivolto un appello affinché si depongano le armi, ricordando che nessuno può usare Dio come giustificazione per la guerra. Ha invitato i fedeli a mostrare pietà e a riconoscere la fratellanza tra le persone, chiedendo di mettere fine ai conflitti armati.

“Abbiate pietà! Deponete le armi, ricordatevi che siete fratelli!”. È l’appello lanciato dal Papa per l’ omelia della domenica delle Palme. “Guardando” a Gesù “che è stato crocifisso per noi, vediamo i crocifissi dell’umanità. Nelle sue piaghe vediamo le ferite di tante donne e uomini di oggi. Nel suo ultimo grido sentiamo il pianto di chi è abbattuto, di chi è senza speranza, di chi è malato, di chi è solo. E soprattutto sentiamo il gemito di dolore di tutti coloro che sono oppressi dalla violenza e di tutte le vittime della guerra “, ha detto nel corso della funzione in piazza San Pietro. Leone ha affidato “questo grido” dell’umanità a Maria che “piange anche ai piedi dei crocifissi di oggi” cone le parole di don Tonino Bello, “Maria, donaci la certezza che, nonostante tutto”, “le ingiustizie dei popoli hanno i giorni contati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’appello di Leone XIV nella domenica delle Palme: “Nessuno può usare Dio per giustificare la guerra. Deponete le armi”

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