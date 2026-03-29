L’appello di Leone XIV nella domenica delle Palme | Nessuno può usare Dio per giustificare la guerra Deponete le armi
Durante l'omelia della domenica delle Palme, il Papa ha rivolto un appello affinché si depongano le armi, ricordando che nessuno può usare Dio come giustificazione per la guerra. Ha invitato i fedeli a mostrare pietà e a riconoscere la fratellanza tra le persone, chiedendo di mettere fine ai conflitti armati.
“Abbiate pietà! Deponete le armi, ricordatevi che siete fratelli!”. È l’appello lanciato dal Papa per l’ omelia della domenica delle Palme. “Guardando” a Gesù “che è stato crocifisso per noi, vediamo i crocifissi dell’umanità. Nelle sue piaghe vediamo le ferite di tante donne e uomini di oggi. Nel suo ultimo grido sentiamo il pianto di chi è abbattuto, di chi è senza speranza, di chi è malato, di chi è solo. E soprattutto sentiamo il gemito di dolore di tutti coloro che sono oppressi dalla violenza e di tutte le vittime della guerra “, ha detto nel corso della funzione in piazza San Pietro. Leone ha affidato “questo grido” dell’umanità a Maria che “piange anche ai piedi dei crocifissi di oggi” cone le parole di don Tonino Bello, “Maria, donaci la certezza che, nonostante tutto”, “le ingiustizie dei popoli hanno i giorni contati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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