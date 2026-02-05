Il Ciclone torna a casa dopo 30 anni Riconoscimento per Pieraccioni

Dopo oltre 30 anni, “Il Ciclone” torna a casa. Il Comune di Laterina Pergine Valdarno ha deciso di celebrare il film di Leonardo Pieraccioni, che nel 1996 fece impazzire il pubblico e segnò un’epoca. La città ha rinnovato il suo legame con il film e con il regista, riconoscendo il ruolo importante che ha avuto nella cultura locale.

"Il Ciclone" torna a casa. A trent'anni dall'uscita del film cult di Leonardo Pieraccioni che nel 1996 registrò un successo senza precedenti, il Comune di Laterina Pergine Valdarno celebra questa ricorrenza rinnovando e ufficializzando il legame profondo del territorio con la pellicola e con il suo autore. L'amministrazione comunale ha annunciato che conferirà un riconoscimento ufficiale a Leonardo Pieraccioni il prossimo 16 maggio. "Il Ciclone è un film che ha fatto ridere a crepapelle tutti noi ed è indissolubilmente legato al nostro territorio perché tante scene sono state girate proprio nel nostro Comune - fanno sapere dal municipio - In occasione dei trent'anni dalla sua uscita, il 16 maggio consegneremo a Leonardo Pieraccioni un riconoscimento da parte dell'amministrazione comunale.

