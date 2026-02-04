Il Ciclone compie 30 anni | 5 segreti del film di Pieraccioni

“Sono felice di questi trent’anni del Ciclone, sembrano passati in una frazione di secondo”: così Leonardo Pieraccioni commenta il 30esimo anniversario del suo più grande successo. Il Ciclone, tra i film italiani più visti di sempre, arrivò nei cinema nel 1996. Tre decenni dopo, il comune di Laterina, in provincia di Arezzo, dove si trova il mitico casolare in campagna, celebra il regista con una grande festa in piazza. L’emozione di Pieraccioni è tanta, ma non manca la sua solita, pungente, ironia: “ Trenta anni dal Ciclone sono passati veloci come i capelli di Carlo Conti”. Lui scherza, noi per l’occasione sveliamo i 5 segreti del film che ha segnato una generazione. 🔗 Leggi su Dilei.it

Trenta anni sono volati per Pieraccioni, che ricorda con un sorriso quei tempi in cui il suo film “Il Ciclone” fece impazzire il pubblico.

Pieraccioni, 30 anni fa Il Ciclone: Sembra ieriLeonardo Pieraccioni celebra trent'anni dal cult Il Ciclone, rivivendo il successo che ha segnato la sua carriera ... it.blastingnews.com

