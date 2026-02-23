Rotary Day | i progetti degli 11 club di Genova tra salute inclusione sicurezza e solidarietà

Il Rotary Day si concentra sui progetti degli 11 club di Genova, che puntano a migliorare salute, inclusione, sicurezza e solidarietà. Questi club hanno presentato le loro iniziative per il 2026 durante un evento dedicato, celebrando anche i 121 anni dalla nascita del Rotary a Chicago. Ogni club ha illustrato interventi concreti, come campagne di sensibilizzazione e supporto alle comunità locali. La giornata si conclude con un momento di confronto tra i partecipanti.

Salute, inclusione sociale, sicurezza e solidarietà: questi i progetti degli 11 Rotary Club di Genova per il 2026, illustrati oggi lunedì 23 febbraio, a 121 anni dalla fondazione del primo Rotary della storia a Chicago. “Il Rotary Day 2026, così come viene tradizionalmente celebrato a Genova - afferma Luigi Gentile, Governatore del Distretto Rotary 2032, comprendente la Liguria e le province piemontesi di Alessandria, Asti e Cuneo - rappresenta un momento di sintesi di alcune delle più significative attività realizzate nella prima metà dell’anno rotariano, a conferma della straordinaria capacità di cogliere i bisogni della comunità e di tradurli in azioni concrete, che vedrà il suo completamente nel secondo semestre dell’anno rotariano. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Il Rotary club Chieti in prima linea sul tema salute e sicurezza sul lavoroVenerdì 13 febbraio alle 17, il Rotary Club di Chieti ha messo in programma un incontro dedicato alla salute e alla sicurezza sul lavoro.

Leggi anche: Cena degli auguri del Rotary Club Valle Telesina tra musica e riconoscimenti

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: COMUNE DI GENOVA * : I ROTARY CLUB GENOVESI PRESENTANO I PROGETTI DI SOLIDARIETÀ, IL ROTARY DAY ALLA CITTÀ; I ROTARY DI LECCO INSIEME PER IL PROGETTO CESEA, DIGNITÀ NEL LAVORO; Cortona: presentato il progetto Rotary per illuminare Santa Maria Nuova.

Rotary Day, a Genova presentati undici progetti per la cittàMedicina digitale per la prevenzione e la cura, valorizzazione dei giovani e della cultura, sviluppo dell'agricoltura, iniziative di sostenibilità ambientale: sono alcuni dei filoni su cui sono ... ansa.it

Rotary Day, l’associazione compie 117 anniIl Rotary compie domani 117 anni e per il 2022 il motto è Servire per cambiare vite. Del resto, nasce il 23 febbraio 1905 a Chicago, su iniziativa del giovane avvocato Paul Harris, con l’idea di ... unionesarda.it

APPUNTAMENTI • In occasione del #Rotaryday si terrà un concerto gratuito offerto alla cittadinanza dai quattro Rotary Club polesani in collaborazione con il Conservatorio di Rovigo "Francesco Venezze" sabato 28 febbraio ore 18:00 Tempio La Rotonda i - facebook.com facebook