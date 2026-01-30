Sicurezza Lega Campania in piazza | raccolta firme a sostegno delle Forze dell’Ordine

La Lega Campania ha organizzato nel fine settimana una manifestazione in diverse piazze della regione. Militanti e cittadini si sono riuniti per raccogliere firme a sostegno delle Forze dell’Ordine. L’obiettivo è chiedere più risorse e sicurezza per i territori. La mobilitazione ha coinvolto diverse città e ha visto una partecipazione numerosa.

La Lega Campania scende in piazza questo fine settimana per una grande mobilitazione regionale a sostegno delle Forze dell’Ordine e della sicurezza dei cittadini. Al centro dell'iniziativa, una raccolta firme per ribadire la solidarietà agli agenti in divisa e promuovere misure concrete contro il degrado e l'illegalità. "Non accettiamo che chi rischia la vita per la nostra incolumità finisca sotto accusa per aver fatto il proprio dovere, lavoriamo ad un pacchetto di norme per rafforzare le tutele legali per gli agenti e 'contro le baby gang'. Occorre uno stop ai ricongiungimenti incontrollati e una stretta sull’accoglienza dei minori non accompagnati.🔗 Leggi su Casertanews.it Approfondimenti su Lega Campania Sicurezza, Nisini (Lega): in arrivo nuovi operatori delle Forze dell’Ordine ad Arezzo Nell’ambito delle iniziative per rafforzare la sicurezza pubblica, il ministro Nisini ha annunciato l’arrivo di nuovi operatori delle Forze dell’Ordine ad Arezzo. D'Incecco (Lega) sulla sicurezza: "Più forze dell'ordine in arrivo in Abruzzo, 18 unità nel Pescarese" D'Incecco, della Lega, ha annunciato l’arrivo di 77 nuovi agenti di polizia in Abruzzo, tra cui 18 nel Pescarese. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Lega Campania Argomenti discussi: Napoli. Repressione come sistema: dal marzo 2017 al nuovo decreto sicurezza; Sicurezza urbana e baby gang, un evento per fare un'analisi dal punto di vista delle forze dell'ordine; Emergenza sicurezza a Salerno: la Fenailp incontra il Questore Conticchio; Veneto, spoglio in diretta: Stefani 61.3%, Manildo 30.5%. Testa a testa Lega-FdI primo partito. Affluenza al 44,64% (in calo di oltre 16... Sicurezza, Parisi (Lega): ''In arrivo 264 nuovi agenti in Campania. Rinforzi anche a Benevento'' PoliticaLa Campania si prepara a un importante rafforzamento delle Forze di Polizia, con 264 nuovi agenti in arrivo nei prossimi mesi, di cui 5 assegnati a Benevento. Un incremento di unità, così come ... realtasannita.it Sicurezza, Zinzi (Lega): in Campania si rafforza Polizia, in arrivo 264 unitàIn Campania si rafforzano le Forze di Polizia nei prossimi mesi. Sono in arrivo 264 tra donne e uomini, di cui 141 a Napoli, 71 a Caserta, 32 a Salerno, 15 ad Avellino e 5 a Benevento, così come prev ... corriereirpinia.it Lega - Campania - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.