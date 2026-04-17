La Lega torna in piazza a Milano contro l’Ue per tentare il rilancio

La Lega ha organizzato una manifestazione a Milano per protestare contro l’Unione Europea, concentrandosi sulla situazione economica delle famiglie italiane. La protesta si è concentrata sulla richiesta di modificare le regole del patto di stabilità europeo, evidenziando l’aumento dei costi di energia e carburanti come principali motivi di disagio. La partecipazione ha visto numerosi sostenitori radunati in piazza, con striscioni e interventi di rappresentanti del movimento.

Contrattaccare. Mettendo al centro «la situazione economica di tante famiglie italiane» e puntando a rivedere le regole del patto di stabilità Ue, perché «il caro gasolio, il caro luce, il caro gas, impongono, che l’Ue ci lasci usare i soldi degli italiani per aiutare chi è in difficoltà, ma subito, non tra due anni». Sono queste le parole d’ordine (oltre a “pace, sicurezza e lavoro”) con cui Matteo Salvini la Lega in piazza Duomo a Milano sabato pomeriggio nella manifestazione organizzata con i partiti sovranisti alleati dei “Patrioti”, ribattezzata “Senza paura, in Europa padroni a casa nostra”. Una piazza che il Carroccio punta a riempire per mostrare di essere in salute, malgrado il contesto complicato.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - La Lega torna in piazza a Milano contro l’Ue per tentare il rilancio Notizie correlate Lega a Milano: Bardella e il nuovo fronte sovranista contro l’UELa Lega si prepara a una sfida identitaria in piazza Duomo a Milano il prossimo sabato 18 aprile alle ore 15, cercando di ridefinire la propria... Leggi anche: Sagra delle Sagre, Piazza (Lega): "Il rinnovo del bando sia un vero rilancio" Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Supermedia YouTrend: campo largo avanti, Lega torna a crescere; Grado, la Lega torna in Consiglio comunale con nuovi ingressi e riorganizzazione del partito; VIDEO/ LEGA, BELLACHIOMA TORNA IN CAMPO, BAGNAI E D'INCECCO: MAI DAVVERO VIA, RIPARTE LA SFIDA POLITICA IN ABRUZZO CONTRO IL GENERALE VANNACCI; Giuseppe Bellachioma torna nella Lega. La Lega torna in piazza a Milano contro la Ue, protesta la sinistraLa Lega torna in piazza a Milano insieme ai Patrioti europei con l'intenzione di scagliarsi contro l'Europa sorda se non nemica, come l'ha definita il segretario Matteo Salvini. (ANSA) ... ansa.it Supermedia YouTrend: campo largo avanti, Lega torna a crescereLa Supermedia YouTrend conferma un quadro in lento movimento: FdI resta primo ma sotto i picchi, il PD cresce ancora, la Lega recupera terreno mentre calano M5S e FI. Il campo largo mantiene un lieve ... tg24.sky.it "Nella visione di città della sindaca Frontini c'è il colpo mortale al centro storico". Andrea Micci (Lega) torna all'attacco sulle pedonalizzazioni previste nel Pums a piazza della Rocca e via Mazzini. https://www.tusciaweb.eu/2026/04/nella-visione-citta- facebook