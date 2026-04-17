La Lega torna in piazza a Milano contro l’Ue per tentare il rilancio

Da ilsole24ore.com 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Lega ha organizzato una manifestazione a Milano per protestare contro l’Unione Europea, concentrandosi sulla situazione economica delle famiglie italiane. La protesta si è concentrata sulla richiesta di modificare le regole del patto di stabilità europeo, evidenziando l’aumento dei costi di energia e carburanti come principali motivi di disagio. La partecipazione ha visto numerosi sostenitori radunati in piazza, con striscioni e interventi di rappresentanti del movimento.

Contrattaccare. Mettendo al centro «la situazione economica di tante famiglie italiane» e puntando a rivedere le regole del patto di stabilità Ue, perché «il caro gasolio, il caro luce, il caro gas, impongono, che l’Ue ci lasci usare i soldi degli italiani per aiutare chi è in difficoltà, ma subito, non tra due anni». Sono queste le parole d’ordine (oltre a “pace, sicurezza e lavoro”) con cui Matteo Salvini la Lega in piazza Duomo a Milano sabato pomeriggio nella manifestazione organizzata con i partiti sovranisti alleati dei “Patrioti”, ribattezzata “Senza paura, in Europa padroni a casa nostra”. Una piazza che il Carroccio punta a riempire per mostrare di essere in salute, malgrado il contesto complicato.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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