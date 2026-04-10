Lunedì si terrà a Milano il consiglio federale della Lega, che si svolgerà presso la sede del partito in via Bellerio. Alla riunione sarà presente il segretario del partito, Matteo Salvini. Tra i punti all’ordine del giorno, anche la “manifestazione dei Patrioti”. La convocazione arriva in un momento di attenzione crescente intorno alle iniziative pubbliche del movimento.

Lunedì prossimo, a Milano, è previsto il consiglio federale della Lega in via Bellerio con il segretario Matteo Salvini. Tra i temi su cui si concentrerà il consiglio federale la manifestazione dei Patrioti il 18 aprile in piazza Duomo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lunedì consiglio federale Lega a Milano, fari sulla "manifestazione dei Patrioti"

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