Il retroscena di Dzemaili | Potevo andare al Milan Ancora mi do dello scemo

Durante un'intervista a RSI Sport, l'ex calciatore del Parma Blerim Dzemaili ha raccontato di aver avuto l'opportunità di trasferirsi al Milan, ma di averla rifiutata. In quell'occasione, si è definito ancora oggi uno scemo per aver preso quella decisione. Dzemaili ha spiegato di aver avuto una chance importante, senza entrare nei dettagli delle motivazioni.

Intervistato dai microfoni di RSI Sport, l'ex calciatore del Parma Blerim Dzemaili ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni sulla sua passata carriera. In particolare, l'ex calciatore di origini albanesi ha voluto raccontare un retroscena di mercato legato al Milan: nel 2007, infatti, Dzemaili poteva approdare al in rossonero ma, spinto dal forte interesse per la Premier League e la giovane età, ha scelto il Bolton. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni in merito: "Io mi immaginavo il Milan sempre la società più grande al mondo, se tu (Ganz) racconti queste cose mi fa capire ancora di più che lo è stato forse." LEGGI ANCHE:... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Il retroscena di Dzemaili: “Potevo andare al Milan. Ancora mi do dello scemo” Articoli correlati Inter, Mkhitaryan rivela: “Potevo andare al Milan dopo l’Arsenal. Ecco perché non accadde”Il centrocampista dell'Inter, Henrikh Mkhitaryan, è intervenuto oggi all'Università Bocconi di Milano per presentare il suo libro, "Henrikh... Nesta: “Fu un trauma andare al Milan, a Pressing Galliani mi disse: “Sorridi, i giocatori al Milan sono solo felici””Il Corriere della Sera ha intervistato Alessandro Nesta, campione del mondo nel 2006, bandiera della Lazio prima di consacrarsi al Milan.