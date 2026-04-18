Lega e Patrioti Senza Paura in piazza Duomo contro l' Europa

Oggi un corteo organizzato dalla Lega è partito da Corso Venezia e si è diretto verso piazza Duomo, dove si terrà il comizio di Matteo Salvini. La manifestazione fa parte di un evento più ampio chiamato

E' partito da Corso Venezia e si concluderà in piazza Duomo, con il comizio di Matteo Salvini, il corteo organizzato dalla Lega prima della manifestazione "Senza paura" dei Patrioti Europei. Circa duemila i manifestanti. In testa i sindaci leghisti con la fascia e lo striscione che riprendono il nome della manifestazione, 'Padroni a casa nostra'. Davanti a loro un trattore simbolo delle proteste del partito contro le politiche agricole europee. Un altro trattore chiude la sfilata. Di seguito, la diretta: Salvini, Bongiorni padre che non c’è più, minuto silenzio in piazza a Milano - “Giacomo Bongiorni”, l'uomo aggredito e ucciso a Massa “è un padre che non c’è più, a cui dedicherei un minuto di silenzio, a sua moglie e a suo figlio”.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Lega e Patrioti, "Senza Paura" in piazza Duomo contro l'Europa 25 aprile, Anpi contro la manifestazione 'Senza Paura' della Lega. La Comunità ebraica non partecipa Notizie correlate Milano in piazza: i patrioti della Lega e i contro cortei antifascistiTra identità, diritti e visioni opposte dell'Europa, le strade del capoluogo lombardo diventano palcoscenico di un acceso confronto Le strade... Leggi anche: A Milano cortei contro i Patrioti. Lega in piazza: “Vogliamo Salvini al ministero dell’Interno” Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Patrioti senza paura; Tre cortei di protesta contro il Remigration Summit a Milano; Remigrazione, Salvini a Milano con i patrioti; Salvini prepara la mobilitazione in vista del raduno dei Patrioti a Milano. A Milano corteo dei Patrioti e della Lega in piazza Duomo. Salvini chiude l'eventoCirca 2mila i manifestanti che sfilano verso il Duomo.Slogan anche contro i clandestini e il sindaco Sala (ANSA) ... ansa.it Milano, Ceccardi (Lega) a corteo Patrioti: Nostra strada è ben delineata, chi la cambia sono affari suoiSiamo qui per manifestare per la nostra identità: un’identità cristiana fatta di popoli, di cultura, di tradizioni che vogliamo rivendicare con orgoglio. A ... lapresse.it Sabato a Milano il corteo “Padroni a casa nostra – Senza paura” organizzato da movimenti patrioti europei - facebook.com facebook Il trattore, i cori contro Ursula e Sala: la #Lega e i #Patrioti in piazza Duomo, si comincia #Senzapaura #Padroniacasanostra x.com