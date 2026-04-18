Lega e Patrioti Senza Paura in piazza Duomo contro l' Europa

Da liberoquotidiano.it 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi un corteo organizzato dalla Lega è partito da Corso Venezia e si è diretto verso piazza Duomo, dove si terrà il comizio di Matteo Salvini. La manifestazione fa parte di un evento più ampio chiamato

E' partito da Corso Venezia e si concluderà in piazza Duomo, con il comizio di Matteo Salvini, il corteo organizzato dalla Lega prima della manifestazione "Senza paura" dei Patrioti Europei. Circa duemila i manifestanti. In testa i sindaci leghisti con la fascia e lo striscione che riprendono il nome della manifestazione, 'Padroni a casa nostra'. Davanti a loro un trattore simbolo delle proteste del partito contro le politiche agricole europee. Un altro trattore chiude la sfilata. Di seguito, la diretta: Salvini, Bongiorni padre che non c’è più, minuto silenzio in piazza a Milano - “Giacomo Bongiorni”, l'uomo aggredito e ucciso a Massa “è un padre che non c’è più, a cui dedicherei un minuto di silenzio, a sua moglie e a suo figlio”.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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© Liberoquotidiano.it - Lega e Patrioti, "Senza Paura" in piazza Duomo contro l'Europa

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