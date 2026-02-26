Gioia Picciurro l’eccellenza siciliana che conquista il mondo

Da Palermo a livello internazionale, la carriera di una designer siciliana si sviluppa tra studi e passerelle di tutto il mondo. Con un percorso che unisce passione e talento, ha costruito un brand che si distingue per l’originalità e l’attenzione ai dettagli. La sua esperienza attraversa diverse sfere creative, portandola a sfidare i confini tra arte e moda con costanza e determinazione.

Dalle aule dell'Accademia di Belle Arti di Palermo ai palcoscenici internazionali della moda, Gioia Picciurro ha trasformato la sua passione per l'arte e il design in un brand riconosciuto per qualità, identità e visione globale. Eleganza, radici siciliane e uno sguardo costante verso il futuro. È questa la cifra stilistica di Gioia Picciurro, designer palermitana che, partendo dalla sua terra, è riuscita a costruire un brand riconosciuto a livello internazionale per qualità artigianale e identità estetica. Nata a Palermo il 3 dicembre 1994, Gioia cresce con un amore profondo per l'arte. Dopo il diploma sceglie di seguire senza esitazioni la sua vocazione e si iscrive all'Accademia di Belle Arti di Palermo, nel corso di Progettazione della Moda.