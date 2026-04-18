Lecce Corvino in controtendenza | Gravina è partito dal marciapiede del calcio e ha scalato tutte le categorie Ecco di chi è la colpa!
Pantaleo Corvino, direttore dell'area tecnica del Lecce, ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport in cui ha commentato la carriera di Gravina, evidenziando come sia iniziato dal livello più basso del calcio e abbia raggiunto le categorie più alte. Corvino ha anche parlato della situazione attuale del calcio italiano, esprimendo una sua opinione sulla responsabilità degli sviluppi recenti. Le sue parole sono state riportate nel contesto di un approfondimento sul momento del settore in Italia e nel club salentino.
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