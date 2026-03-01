Sayf, il rapper con i capelli rasta e il sorriso che affascina, ha conquistato il pubblico a Sanremo 2026. La sua presenza sul palco, accompagnata da una voce che sa cantare e suonare, ha attirato l’attenzione di molte mamme italiane. La sua canzone, caratterizzata dalla ripetizione di un verso, ha scalato rapidamente le classifiche, rendendolo uno dei protagonisti della manifestazione.

Nasce a Genova nel 1999 da una famiglia italo-tunisina. Inizia presto a rappare, scrivere canzoni e suonare la tromba Faccia da bravo ragazzo, sorriso che sprigiona tenerezza, capelli rasta curati e poi quel “tu mi piaci, tu mi piaci, tu mi piaci tanto” ripetuto ossessivamente fino a conquistare ascolto dopo ascolto. È Sayf la vera sorpresa di questo Festival (un po’ come è stato Lucio Corsi lo scorso anno) che si è classificato al secondo posto con “Tu Mi Piaci Tanto” – scritta dallo stesso Sayf, Giorgio De Lauri (Jiz) and Luca Di Blasi (Dibla) – arrivando ad un soffio dallo scippare il podio a Sal Da Vinci, che ha trionfato con “Per Sempre Sì”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Da “ma chi ca**o è Sayf?” idolo di tutte le mamme d’Italia: ecco come il rapper (che sa suonare e cantare bene) ha scalato la classifica di Sanremo 2026

Ma Sayf chi è e da dove viene? Ecco le origini e la storia del big di Sanremo 2026Dalle radici italo-tunisine al palco dell’Ariston: il percorso rapido e identitario di Sayf che arriva al Festival di Sanremo con una storia ben...

Una raccolta di contenuti su Sayf

Discussioni sull' argomento Area C Milano: mappa, orari e costi 2026; Ma che ca*** abbiamo firmato?, Fedez e lo sfogo sul referendum: la reazione sui colleghi e il foglio firmato con la Rai - Il video; Io sono Farah dove è stato girato: i luoghi della serie turca, tra Galata e Sultanahmet; Vietare la carne di cavallo sì o no? L’Italia si divide.

Sanremo 2026, trionfa #SalDaVinci con #PerSempreSi. Sul podio Sayf e Ditonellapiaga, rispettivamente secondo e terza classificata. CarloConti chiude il ciclo e annuncia StefanoDeMartino per Sanremo 2027 #radiolombardia #noncifermiamomai #Sanremo - facebook.com facebook

Sal Da Vinci è il vincitore del 76° Festival di Sanremo! Sayf è il primo per il televoto, ma arriva dietro di 0,3%. #Sanremo2026 x.com