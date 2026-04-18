A Galatina, in provincia di Lecce, cinque persone sono state denunciate per aver messo in atto una truffa bancaria sfruttando la tecnica del vishing. La Polizia ha ricostruito le modalità con cui i sospetti telefonavano alle vittime fingendosi rappresentanti di istituti di credito, inducendole a rivelare dati sensibili. La truffa ha causato un danno complessivo di circa 13 mila euro.

È di cinque persone denunciate il bilancio di un’indagine condotta dalla Polizia di Stato su una truffa bancaria ai danni di un cittadino galatinese, realizzata tramite la tecnica del “vishing”. L’operazione è stata portata a termine nel febbraio del 2025, quando la vittima si è rivolta alle autorità dopo aver subito un ingente ammanco dal proprio conto corrente. Gli autori, residenti tra Napoli e l’hinterland, sono stati identificati e deferiti all’Autorità Giudiziaria al termine di un’indagine durata circa un anno. La tecnica del vishing: come è avvenuta la truffa Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione ha preso avvio dopo la denuncia presentata da un cittadino presso il Commissariato di P.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Lecce, cinque persone denunciate per truffa bancaria: usavano la tecnica del vishing, ecco come funziona

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