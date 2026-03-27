Salerno smascherata la truffa del finto Carabiniere | denunciate 4 persone per un bonifico sospetto

A Salerno, quattro persone sono state denunciate per aver messo in atto una truffa sfruttando l’identità di un carabiniere. La Polizia ha agito dopo aver ricevuto una segnalazione da parte di una banca, che aveva notato un bonifico sospetto. Le indagini hanno portato all’identificazione e all’arresto dei sospettati coinvolti nell’episodio.

Quattro persone denunciate per truffa a Salerno, dove un tentativo di raggiro è stato sventato grazie alla tempestiva segnalazione di una banca cittadina. L’intervento è stato reso possibile dalla collaborazione tra istituti bancari e forze dell’ordine, dopo che un bonifico sospetto ha fatto scattare l’allarme. La segnalazione della banca e l’intervento della Polizia Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha preso il via nella giornata di ieri, quando il personale di una banca del centro di Salerno ha notato un movimento di denaro anomalo. Insospettiti dalla natura dell’operazione, gli impiegati hanno deciso di bloccare il bonifico e di avvisare immediatamente le autorità competenti. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Salerno, smascherata la truffa del finto Carabiniere: denunciate 4 persone per un bonifico sospetto Articoli correlati Tentata truffa ai danni di un'anziana con il metodo del "finto carabiniere": due persone denunciateLa polizia di Caltanissetta ha denunciato due persone, un maggiorenne e un minorenne, rispettivamente alla Procura della Repubblica presso il... Con la truffa del finto carabiniere chiedono un bonifico da 48mila euro: sventato il raggiroIl repentino intervento dei veri Carabinieri ha permesso di bloccare il bonifico già disposto da un'anziana: proseguono le indagini per rintracciare... Tutto quello che riguarda Salerno smascherata la truffa del finto... Argomenti discussi: L’operatore si insospettisce: smascherata truffa alla cliente in un ufficio postale. Salerno, truffa finto carabiniere: 4 denunciati dopo segnalazione della bancaStampaNella giornata di ieri, la Polizia di Stato di Salerno, con personale dell’U.P.G.S.P. ha denunciato a piede libero quattro persone per truffa in concorso. L’operazione è scattata grazie alla seg ... salernonotizie.it Salerno, smascherata truffa del finto carabiniere: quattro denunceLe indagini partite da un movimento di denaro anomalo su un conto corrente bancario ... msn.com