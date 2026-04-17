Sara Curtis, giovane promessa del nuoto italiano, ha raccontato come l’esperienza negli Stati Uniti abbia influenzato la sua preparazione atletica, migliorando la forza e la velocità in vasca. Pur avendo adottato uno stile di acconciatura diverso in Italia, ha sottolineato come l’allenamento all’estero abbia portato benefici concreti alla sua performance. La nuotatrice ha parlato della sua crescita sportiva e delle differenze tra le due realtà.

La vasca di via Monte Rosa non basta più a contenerla. Record, vittorie, una crescita che non accenna a fermarsi. Sara Curtis nuota veloce, ma soprattutto pensa veloce. È la primatista italiana dei 50 e dei 100 stile libero – questi ultimi vinti ieri con il tempo di 53”40 (non lontano dal personale di 53”01, con passaggio a metà gara da 25”23) –, mercoledì si è presa il primato nazionale anche dei 50 dorso. Tra Italia e Stati Uniti, dove studia e si allena all’Università della Virginia, la giovane azzurra sta riscrivendo i confini del nuoto italiano. E lo fa con una naturalezza che sorprende. Ai Campionati Assoluti primaverili domina, brilla, convince.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sara Curtis: "Muscoli, yards e competitività, l'America mi ha cambiato. Ma le treccine le faccio in Italia"

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