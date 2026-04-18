In casa biancorossa si prospetta un’assenza importante con Valerio Verre che molto probabilmente non scenderà in campo a causa di un infortunio. L’allenatore Tedesco sta prendendo in considerazione l’ipotesi di modificare l’attacco, valutando l’utilizzo di un tridente. La decisione definitiva sembra pendere verso il forfait del centrocampista, anche se si spera in un recupero dell’ultimo minuto che però appare complicato.

Defezione importante in casa biancorossa. Valerio Verre alzerà bandiera bianca, anche se Tedesco confida in un recupero in extremis che alla vigilia appare molto difficile. L’allenatore del Perugia potrebbe cambiare modulo e optare per un 4-3-3 iniziale. Ci sono comunque ballottaggi in tutti reparti. In difesa, l’idea potrebbe essere quella di schierare Riccardi e Stramaccioni al centro della difesa con Tozzuolo sulla fascia sinistra e Calapai sulla corsia opposta. Anche Angella potrebbe avere una maglia ed è in ballottaggio con Calapai, in questo caso Stramaccioni slitta a sinistra e Tozzuolo a destra. In mezzo al campo, se sarà 4-3-3,...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Le scelte. Per Verre probabile forfait. Tedesco valuta l’idea del tridente

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