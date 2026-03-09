Le scelte Angella ritrova una maglia Bacchin-Verre-Manzari insieme?

Durante il ritiro di Cascia, dopo aver battuto il Livorno, Giovanni Tedesco ha passato del tempo con i giocatori, analizzando la loro condizione e valutando le possibili scelte per la partita contro il Pontedera allo stadio Curi. Nel frattempo, Angella ha ritrovato una maglia, mentre si fa anche il nome di Bacchin, Verre e Manzari come possibili combinazioni per la formazione.

Nel ritiro di Cascia, dopo la vittoria con il Livorno, Giovanni Tedesco ha avuto il tempo per stare con i giocatori, studiare la condizione del gruppo e valutare la migliore combinazione per la partita di stasera al Curi contro il Pontedera. Rispetto all’ultimo confronto, di mercoledì scorso sul campo del Livorno, Tedesco dovrà fare a meno di Stramaccioni, fermato dal giudice sportivo. Il tecnico biancorosso riproporrà, con molta probabilità, il 4-2-3-1 che ha dato soddisfazione nella gara infrasettimanale, ma con qualche varariazione. Intanto, come si diceva, in difesa: sulla fascia destra sarà ballottaggio Tozzuolo-Calapai, con il primo che parte favorito, mentre al centro ci sarà Riccardi insieme ad Angella che a Livorno è rimasto in panchina. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Le scelte. Angella ritrova una maglia. Bacchin-Verre-Manzari insieme? Articoli correlati Le scelte. Megelaitis, unico ritocco in difesa. Attacco, l’ex Bacchin in vantaggio"Al 90 per 100 confermerò la squadra di San Benedetto perché la partita in cui fare risultato è quella con la Pianese senza pensare alla partita di... Le scelte. I biancorossi cambiano modulo. Angella in panchina, c’è MegelaitisIl Perugia cambia: Tedesco passa alla difesa a tre, o meglio a cinque considerato il fatto che sulle fasce ci saranno Tozzuolo e Dell’Orco.