Milan probabile tridente contro l’Udinese

Il Milan potrebbe scendere in campo domani contro l’Udinese con una formazione diversa rispetto alle ultime uscite. Secondo le indiscrezioni raccolte, l’allenatore avrebbe in programma di schierare una difesa a quattro e un attacco con tre punte. Le parole usate durante la conferenza stampa odierna sono state considerate criptiche dagli addetti ai lavori, ma sembrano indicare questa possibile variazione tattica. La partita si giocherà a San Siro.

Secondo le ultime indiscrezioni e le parole, un pò criptiche, di Allegri nella conferenza stampa odierna, domani il Milan potrebbe presentarsi a San Siro contro l’ Udinese con la difesa a 4 ed il tridente offensivo. Probabile panchina per Leao e Fullkrug, con Gimenez prima punta e Nkunku a sinistra. A destra torna titolare Pulisic dopo la panchina del Maradona, nella speranza che riesca finalmente ad interrompere questo lungo digiuno dal gol, che dura dal 28 Dicembre. Il tridente offensivo e la difesa a 4. Che sia arrivato il momento del cambio modulo? Da tempo ormai viene chiesto ad Allegri quando si potrà vedere il nuovo abito tattico del Milan, con un tridente offensivo e l’abbandono degli esterni di centrocampo. 🔗 Leggi su Milanzone.it © Milanzone.it - Milan, probabile tridente contro l’Udinese Leggi anche: Milan, la tentazione contro l’Udinese. Allegri cambia: tridente e Athekame Leggi anche: Milan, rivoluzione Allegri: il tridente della verità contro l’Udinese Milan - Allegri va di esperimenti, ma è tardi Temi più discussi: Milan-Udinese, le probabili formazioni della partita di serie A; Probabili formazioni Milan-Udinese: chi gioca titolare e le ultime su Pulisic, Leao, Nkunku, Davis e Zaniolo; Milan-Udinese, prove di tridente per Allegri: le probabili formazioni; Milan, le mosse anti-Udinese: attacco a tre punte, ma Leao resta in dubbio. Milan-Udinese: le probabili formazioni e dove vederla in tvSaranno Milan e Udinese a scendere in campo nel sabato della 32^ giornata di Serie A. Scopriamo insieme le probabili formazioni di Milan-Udinese con le possibili scelte dei due allenatori. fantacalcio.it Allegri ha deciso, rivoluzione totale: Milan ribaltato contro l’UdineseCambio di modulo in casa Milan per quello che riguarda la partita contro l'Udinese con i rossoneri pronti a modificare la formazione ... calciomercato.it Milannews.it - facebook.com facebook MILAN CON IL TRIDENTE CONTRO L'UDINESE Stasera contro l'Udinese, Max Allegri schiererà il suo Milan con il 4-3-3 e in attacco ci saranno Saelemaekers, Leao e Pulisic. Vi convince questo tridente x.com