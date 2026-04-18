Le prime parole di Gentile candidato | Nessuna rottura e basta beghe politiche riporterò normalità in città

A pochi minuti dalla conferma della sua candidatura a sindaco di Agrigento, Luigi Gentile ha incontrato i giornalisti per pronunciare le prime parole, sottolineando che il suo obiettivo è riportare normalità in città e mettere fine alle beghe politiche. Gentile ha spiegato che intende affrontare la campagna elettorale con un approccio pragmatico, senza entrare in polemiche. Le sue dichiarazioni sono state affidate a una testata locale.

A pochi minuti dall’ufficializzazione della candidatura a sindaco di Agrigento, Luigi Gentile rompe il silenzio e affida ad AgrigentoNotizie le prime dichiarazioni e riflessioni sul senso della sua discesa in campo. Una scelta maturata nel finale, a ridosso della scadenza per la presentazione.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Leggi anche: Bastoni, le scuse e i fischi subiti. Basta persecuzioni, si torni alla normalità Leggi anche: Meloni: giuste le parole di Mattarella sul Csm fuori dalle diatribe politiche Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Amministrative, centrodestra scende in campo a due punte: Lega e DC verso la candidatura di Luigi Gentile; Il Grande Fratello Vip 2026 ha una prima degnissima finalista: è stata dura fino alla fine, brindisi compreso; Ponte di parole Dopo Corona nuovi eventi; Il paese piange Umberto Girotti, impiegato comunale amato da tutti: Gentile e generoso - BresciaToday. Givova Scafati, ecco Gentile: «Ho detto subito sì»In ventiquattr’ore si è chiusa la trattativa che ha portato il play-guardia Stefano Gentile alla Givova. L’operazione lampo è stata chiusa da patron Nello Longobardi, ... ilmattino.it #gentiliamoci: parole gentili in movimento per le vie di PadovaDomenica 12 aprile alle 10 torna a Padova un incontro gentile dedicato al movimento come riflessione condivisa sulle parole gentili. Con Elia Brooks e Domenico Farina di Pratiche Filosofiche in Stra ... padovaoggi.it La mia lettera al quotidiano La Verità. "Gentile Direttore, le geografia politica attorno allo Stretto di Hormuz è cambiata per sempre, a prescindere da quando e come verrà riaperto. Questo è il fatto. Tutto il resto è rumore. In queste settimane il mondo ha riscope - facebook.com facebook La filantropia, ecco il potere gentile che può davvero cambiare il mondo x.com