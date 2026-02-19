Meloni | giuste le parole di Mattarella sul Csm fuori dalle diatribe politiche

Il presidente Meloni ha commentato le recenti dichiarazioni di Mattarella sul Csm, definendole appropriate e lontane dalle dispute politiche. La causa di questa riflessione risiede nel suo mancato ascolto di ulteriori interventi del Capo dello Stato nelle ultime ore. Meloni ha ricordato l’incontro avuto il giorno prima, nel quale aveva apprezzato le parole di Mattarella durante la cerimonia dell’anniversario dei Patti lateranensi. La questione del ruolo del Csm continua a suscitare opinioni contrastanti tra i protagonisti della politica italiana.

«Non ho sentito il presidente della Repubblica in queste ore. Ci eravamo visti la sera prima, nel tradizionale incontro nell'anniversario dei Patti lateranensi: ho trovato le parole del presidente giuste, credo sia giusto il richiamo al rispetto tra istituzioni, penso che sia giusto il passaggio in cui il presidente della Repubblica dice, è importante che una istituzione come il Csm si mantenga estranea dalle diatribe politiche". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in una intervista a SkyTg24. «Io penso - ha aggiunto la premier - che sia molto importante che questa campagna elettorale referendaria rimanga sul merito di quello di cui noi stiamo parlando.

