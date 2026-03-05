Bastoni le scuse e i fischi subiti Basta persecuzioni si torni alla normalità

Alessandro ha ricevuto numerosi fischi e si è scusato pubblicamente dopo aver subito critiche e persecuzioni sui social. La situazione ha portato a un vero e proprio bombardamento di commenti negativi che hanno coinvolto anche la sua famiglia. Dopo le polemiche, si chiede di tornare alla normalità e di evitare ulteriori attacchi.

Un urlo arriva a 200 metri, un fischio anche a un chilometro. Per questo, le più antiche civiltà hanno imparato a comunicare con i fischi. Ancora oggi alle Canarie, grazie al Silbo Gomero, i Guanci si parlano a 10 km di distanza. I fischi ad Alessandro Bastoni ne hanno percorsi 1.000, da Lecce a Como. Fischiato in Via del Mare, fischiato in riva al lago, dalla prima all’ultima palla. Ha sbagliato Bastoni? Sì, ha simulato ed esultato dopo la truffa. Si è pentito? Al minimo sindacale, ma si è scusato. Una telefonata a Kalulu non avrebbe guastato. Ha pagato? Non con una squalifica, ma con un massacro social, ricaduto sulla famiglia, più doloroso del Giudice Sportivo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Bastoni, le scuse e i fischi subiti. Basta persecuzioni, si torni alla normalità Inter, ecco le scuse di Bastoni: “Ho sbagliato”. Ma Chivu non molla: “Basta moralismi”Milano, 18 febbraio 2026 – Si scusa e si sfoga Alessandro Bastoni, non arretra di un centimetro Cristian Chivu. Leggi anche: Bastoni, dai fischi di Lecce alle gravi accuse di razzismo: adesso basta! Una selezione di notizie su Bastoni le scuse e i fischi subiti.... Temi più discussi: Juventus, Kalulu non perdona Bastoni: il retroscena sull’espulsione e sulle scuse dell’interista; Bastoni fischiato anche a Como, Fabregas: Succede perché gioca nella squadra più forte d'Italia; Bastoni paga ancora Inter-Juve: dopo Lecce, anche il Sinigaglia lo fischia a ogni pallone; Bastoni? Non ci siamo sentiti!: Kalulu chiarisce sulle 'scuse' dell'interista, poi analizza l'importanza del match con la Roma. Inter: Bastoni si scusa per la simulazione e va al contrattacco, da Chivu risposta al veleno a SpallettiBastoni ha chiesto scusa per la simulazione in Inter-Juventus che ha portato all’espulsione di Kalulu e attaccato i perbenisti. Da Chivu replica piccata a Spalletti ... sport.virgilio.it Bastoni? Scuse poco sincere: arriva la bordata al difensore nerazzurroDopo le scuse in conferenza stampa di Alessandro Bastoni per quanto accaduto in Inter-Juventus con Kalulu, ecco la bordata da un volto tv. newsmondo.it Dopo Lecce, #Bastoni viene sommerso di fischi anche a Como. Continua a pagare ancora Inter-Juve con l’esultanza all’espulsione di Kalulu. #Sabatini: «Anche a me sembra brutto e mi dispiace per il ragazzo. Ma l’hanno fischiato, non l’hanno insultato. - facebook.com facebook #Panucci sbotta sui fischi a #Bastoni: "Siamo stati tutti calciatori, anche io ho simulato. Il problema non è stata la simulazione ma l'esultanza, è la cosa che non è piaciuta. Ha sbagliato però ora basta, dai, va lasciato stare. #Bastoni è un patrimonio italiano. A x.com