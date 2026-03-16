Garcia e Idzes disastro collettivo Laurienté a sprazzi Berardi spento

Durante la partita, Muric si è distinto con un voto di 6, dimostrandosi incolpevole e alla fine abbastanza affidabile, anche se non sempre sicuro. Walukiewicz ha ottenuto un 5, fermando Cambiaghi con alcune cattive, mentre il Bologna ha continuato a spingere sul suo lato, sfruttando questa zona per creare occasioni e segnare il vantaggio. Garcia e Idzes hanno deluso, mentre Laurienté ha mostrato qualche sprazzo di talento e Berardi è apparso spento.

Muric 6 Incolpevole, non sempre sicuro, ma alla fine se la cava. Walukiewicz 5 Ferma Cambiaghi solo con le cattive, il Bologna sfonda dal suo lato con continuità per andare a concludere l’azione sull’altro lato: come in occasione del vantaggio. Idzes 5 Lascia a Dallinga a troppo spazio per stoppare e girarsi in occasione dell’1-0. Muharemovic 6 A volte in affanno, ma anche perché chiamato a mettere toppe ai buchi dei compagni. Garcia 4,5 Orsolini lo mette in croce, sfiorando il gol più volte di quanto non sia riuscito a fare negli ultimi due mesi. Kone 5 Voto equivalente alle reti dell’ex Montreal: Sohm gli si incolla addosso a tutto campo e non soluzioni alternative. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Garcia e Idzes, disastro collettivo. Laurienté a sprazzi. Berardi spento Articoli correlati Leggi anche: Le pagelle. Il palcoscenico rigenera Laurientè, Idzes una sicurezza Leggi anche: Napoli-Sassuolo, le pagelle: Beukema apre una falla, 5. Idzes e Laurienté top, 7