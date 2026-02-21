Le pagelle Idzes giganteggia Coulibaly bocciato Konè mai banale

Idzes ha dimostrato grande solidità in difesa, contribuendo a respingere gli attacchi avversari, mentre Coulibaly ha deluso le aspettative con errori evitabili. Konè, invece, si distingue per la sua costante presenza in campo e le giocate imprevedibili. Muric, tra i pali, ha rischiato un gol nel primo minuto, ma poi si è sistemato sulle sue caratteristiche. La partita si è conclusa con diverse valutazioni, tra conferme e sorprese.

© Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Idzes giganteggia, Coulibaly bocciato. Konè mai banale

MURIC 6. Rischia qualcosa, e ben oltre il minimo sindacale, al 5’ in uscita, poi si assesta sule sicurezze che gli si conoscono. COULIBALY 5. Eredita la fascia destra da Walukiewicz, spostato al centro per surrogare lo squalificato Muharemovic, e ritrova quell’undici iniziale che gli mancava da 4 mesi e 16 gare. Concede un ‘giallo’ ad una fuga di Frese, al cospetto del quale non si prende mai abbastanza campo da correre, e ne rischia un secondo poco dopo. Affanni crescenti inducono Grosso a cambiarlo prima dell’intervallo (35’ Romagna 6. Rientra dopo quattro mesi di stop, subito a suo agio: sarà utile).🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net Le pagelle. Il palcoscenico rigenera Laurientè, Idzes una sicurezzaLe pagelle della partita evidenziano come Laurienté si sia affermato come elemento di rinnovamento, mentre Idzes si conferma una presenza affidabile in difesa. Leggi anche: Como-Sassuolo, le pagelle: il solito Paz è da 8. Crolla Idzes, 4,5 Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Le pagelle. Idzes toglie dalla porta il 2-2, Doig ridimensiona TourèMURIC 6. Bravo al 40’ su Canestrelli, che lo insidia in mischia, ed efficace su Leris in avvio di ripresa. Puntuale in uscita tranne che in un’occasione, quando spalanca la porta a Leris, e in una ... ilrestodelcarlino.it Le pagelle. Il palcoscenico rigenera Laurientè, Idzes una sicurezzaMURIC 6. Argina il tentativo del Napoli che Lobotka trasformerà in gol in avvio di gara. Rischia grossissimo con un rinvio maldestro: un ‘invito’ che McTominay non raccoglie. WALUKIEWICZ 5,5. ilrestodelcarlino.it Udinese-Sassuolo 1-2 pagelle e tabellino UDINESE-SASSUOLO 1-2 Marcatori: 10' Solet (U), 57' Laurienté (S), 58' Pinamonti (S) UDINESE (4-4-2): Okoye 6; Bertola 6, Solet 6,5 (86' Gueye s.v.), Kristensen 5,5, Zemura 5,5; Ekkelenkamp 5,5 (80' Piotrowkski s.v - facebook.com facebook Udinese Sassuolo pagelle. Voti: Garcia ribalta la gara, Pinamonti si sblocca x.com