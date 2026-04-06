Lecce-Atalanta le pagelle | Ngom sovrastato 4 De Ketelaere dipinge calcio 7
Durante la partita tra Lecce e Atalanta, il portiere dei padroni di casa ha ottenuto l’unico voto sufficiente, mentre l’estremo difensore ospite non ha ricevuto valutazioni. Tra i giocatori in campo, Ngom è stato notato per essere stato sovrastato, assegnandogli un voto basso, mentre De Ketelaere ha mostrato una buona prestazione, ricevendo un punteggio superiore. La gara ha visto anche altri protagonisti con valutazioni diverse, senza che ci siano state assenze o espulsioni di rilievo.
Tra i padroni di casa, l'unico sufficiente è Falcone. Nella Dea Carnesecchi senza voto e tutti gli altri promossi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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Al termine della partita Lecce - Atalanta vinta dai bergamaschi 3-0 al Via del Mare, abbiamo intercettato il presidente Saverio Sticchi Damiani. Visibilmente deluso per il risultato e per la prestazione della squadra ha commentato così facebook
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