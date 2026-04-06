Lecce-Atalanta le pagelle | Ngom sovrastato 4 De Ketelaere dipinge calcio 7

Da gazzetta.it 6 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la partita tra Lecce e Atalanta, il portiere dei padroni di casa ha ottenuto l’unico voto sufficiente, mentre l’estremo difensore ospite non ha ricevuto valutazioni. Tra i giocatori in campo, Ngom è stato notato per essere stato sovrastato, assegnandogli un voto basso, mentre De Ketelaere ha mostrato una buona prestazione, ricevendo un punteggio superiore. La gara ha visto anche altri protagonisti con valutazioni diverse, senza che ci siano state assenze o espulsioni di rilievo.

Tra i padroni di casa, l'unico sufficiente è Falcone. Nella Dea Carnesecchi senza voto e tutti gli altri promossi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Lecce-Atalanta, le pagelle: Ngom sovrastato, 4. De Ketelaere dipinge calcio, 7

Pagelle Lecce Atalanta: De Ketelaere illumina, Krstovic punisce! I VOTIBologna, è Joao Mario mania! Può cambiare davvero il futuro dell’esterno portoghese.

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