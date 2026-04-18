LE PAGELLE | Ballardini cambia tutto | l’Avellino vince con la forza della panchina

Nella partita di oggi, l’Avellino ha ottenuto una vittoria importante grazie alle modifiche effettuate dall’allenatore sulla panchina. La gara si è rivelata difficile e combattuta, con molte fasi di pressione e resistenza da parte di entrambe le squadre. Dopo un primo tempo complicato, l’Avellino ha resistito alle offensive avversarie e ha trovato il momento giusto per segnare, assicurandosi tre punti fondamentali in ottica playoff.

Tempo di lettura: 3 minuti Partita sporca, complicata e ribaltata con carattere: l’Avellino soffre, resiste e poi colpisce nel momento giusto, trovando una vittoria pesantissima in chiave playoff. Decisivo Iannarilli nei momenti di maggiore difficoltà, poi la svolta arriva dalla panchina con Missori e Favilli, simboli di una squadra che non molla e che sa reagire. Ballardini legge bene la gara in corso e la cambia con coraggio, portando a casa tre punti che valgono molto più del risultato finale. Iannarilli 7,5. dai gol alle parate, è il vero baluardo della squadra; dice di no a Mancuso e Bragantini con due interventi straordinari, tiene in piedi i suoi nel momento più complicato e nel finale risponde presente anche su Buso, risultando decisivo.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - LE PAGELLE | Ballardini cambia tutto: l’Avellino vince con la forza della panchina Notizie correlate Leggi anche: L’Avellino affida la panchina a Davide Ballardini: svolta in panchina e nuovo progetto Ufficiale: panchina a Ballardini, arriva il comunicato dell’AvellinoL’Avellino ha ufficializzato l’arrivo di Davide Ballardini sulla propria panchina con un comunicato attraverso il proprio sito. Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Pagelle Venezia-Avellino: Tutino e Le Borgne, che ingenuità (4). Ballardini, il piano partita è un fallimento (5); Pagelle Avellino-Juve Stabia 0-0: Insigne incoraggiante (6), Simic insicuro (5,5). Ballardini, la cura continua (6); Pagelle Avellino-Sudtirol: finalmente Patierno (7,5), Izzo decisivo (7). Ballardini vola (6,5); Pagelle Reggiana-Avellino: Enrici il migliore (6,5), Tutino irritante (4,5). Ballardini, ora la scossa (6). Le scelte di mister Ballardini Iannarilli confermato tra i pali - facebook.com facebook