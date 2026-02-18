Ufficiale | panchina a Ballardini arriva il comunicato dell’Avellino

L’Avellino ha annunciato ufficialmente che Davide Ballardini guiderà la squadra, dopo aver firmato il contratto. La decisione nasce dalla volontà di migliorare i risultati in campionato, soprattutto dopo le recenti sconfitte che hanno colpito il morale del gruppo. Ballardini, noto per aver allenato diverse squadre di Serie A, si prepara a portare esperienza e strategia nel team irpino. La presentazione ufficiale è prevista per domani, quando il tecnico incontrerà i giocatori e i tifosi allo stadio.

L’Avellino ha ufficializzato l’arrivo di Davide Ballardini sulla propria panchina con un comunicato attraverso il proprio sito. Questa la nota con la quale il club campano ha reso noto di essersi affidato al tecnico. Ufficiale Ballardini all’Avellino (Ansa Foto) – calciomercato.it “L’Us Avellino 1912 è lieta di comunicare di aver affidato l’incarico di allenatore della prima squadra a mister Davide Ballardini. Nato a Ravenna il 6 gennaio 1964, ha iniziato la carriera di allenatore nei settori giovanili di Cesena, Ravenna, Milan e Parma. Nel corso della sua lunga esperienza da tecnico ha guidato le prime squadre di Sambenedettese, Cagliari, Pescara, Palermo, Lazio, Genoa, Bologna, Cremonese e Sassuolo. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

