Nella giornata di ieri, l’allenatore ha mostrato lacrime durante la conferenza stampa, attirando l’attenzione dei presenti. La scena è stata interpretata come un gesto di emozione sincera, anche se alcuni commentatori hanno definito il suo atteggiamento come una possibile scena studiata. La stampa romana ha riservato una copertura più cauta, mentre i tifosi e gli osservatori locali hanno percepito il gesto come un segno di coinvolgimento emotivo.

Il Corriere di Bergamo: "tornano alla mente certe scenate di allora identiche a quelle di oggi, gli scontri con Junior e l’americano. Gasp si è costruito una realtà parallela" Db Bergamo 03012026 - campionato di calcio serie A Atalanta-Roma foto Daniele BuffaImage Sport nella foto: Gianpiero Gasperini . Nessuno l’ha definita sceneggiata quella di ieri di Gasp che è molto protetto dalla stampa romana. A Roma, incredibilmente, si sono schierati con lui e non con Claudio Ranieri. Ieri Gasp è stato protagonista della scena madre. Alla domanda sull’Atalanta prima ha lanciato frecciate dicendo che Roma non ha nulla da invidiare come squadre e ambiente e così ha tenuto fuori la società.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Le lacrime di Gasperini non ingannano Bergamo: “Edulcora il passato”

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