Il tecnico della squadra giallorossa si è presentato ieri davanti ai microfoni con un volto visibilmente emozionato, togliendosi simbolicamente l’elmo come un guerriero antico. La sua espressione rivelava una commozione sincera, mentre parlava dell’ultima partita e delle difficoltà affrontate. La scena ha catturato l’attenzione dei presenti, rendendo evidente il momento di tensione e di riflessione che si vive nel mondo del calcio.

Li aspettavano questa sera all’Olimpico, come fosse il Colosseo, dopo una settimana di fuoco. Claudio Ranieri e Gian Piero Gasperini. Ne resterà uno solo. Ieri Gasp si è tolto l’elmo, come Massimo Decimo Meridio, ma non per minacciare guerra: per piangere. È caduta la maschera dell’allenatore duro che fa vomitare i giocatori di fatica, che si picchia col Papu, "l’antipatico", come l’ha etichettato Ranieri, e si è mostrato com’è: un uomo che vive di cuore, in pressing sull’attimo. Aveva pianto per i morti di Bergamo, per Ilicic sollevato con un abbraccio perché pesava come una piuma. Ieri stava parlando di Antonio Percassi e la voce si è rotta.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Le lacrime di Gasperini, "l'antipatico" che vive di cuore, in pressing sull’attimo

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