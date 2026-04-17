Gasperini scoppia in lacrime e abbandona la conferenza stampa | la domanda sull’Atalanta che lo ha fatto crollare

Durante una conferenza stampa, l’allenatore della Roma si è commosso e ha lasciato l’incontro dopo una domanda riguardante la sua ex squadra. Dopo aver risposto, le emozioni lo hanno sopraffatto, portandolo a piangere e a interrompere l’intervento. La scena si è svolta in modo rapido, con il tecnico che si è allontanato dal podio senza ulteriori commenti. Nessuna dichiarazione è stata rilasciata dopo l’episodio.

Locatelli Juve, rinnovo fino al 2030: il capitano bianconero firma il nuovo accordo! E spunta una novità in vista della sfida col Bologna. Lewandowski Juve, il Milan pronto a sfidare i bianconeri per l’attaccante polacco! L’agente Zahavi in Italia: i possibili scenari Alaba Real Madrid, decisione presa: sarà addio a fine stagione? La rivelazione di Romano Allegri Milan, altro che addio: il piano del club per blindarlo e per regalargli tre acquisti top in estate! Marchisio a sorpresa: «Mi sorprende non vedere Del Piero oggi in società. Io nella Juve? Perchè no? Vediamo.» Udinese, Runjaic in conferenza: «Il nostro obiettivo sono i 50 punti, sarebbe un bello step in avanti.🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Gasperini scoppia in lacrime e abbandona la conferenza stampa: la domanda sull’Atalanta che lo ha fatto crollare Gasperini: Ho grossi dubbi su questo VAR ! Conferenza stampa post Atalanta-Roma 1-0 Notizie correlate Leggi anche: Roma, Gasperini scoppia a piangere e abbandona la conferenza stampa: il video Leggi anche: Gasperini: “Da Ranieri frasi inaspettate”. Poi parla di Antonio Percassi e scoppia in lacrime: lascia la conferenza stampa tirando un calcio a una porta Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Roma, Gasperini e il caso Ranieri: Le sue parole? Una sorpresa incredibile...; Scandalo orologi di lusso in Andorra: indagati Carvajal, David Silva e altri 5 calciatori; Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale. Roma, Gasperini scoppia in lacrime e lascia la conferenza stampa: il videoGian Piero Gasperini, attuale allenatore della Roma, torna a parlare del suo passato e del legame con Antonio Percassi, suo ex presidente all’Atalanta. Il tecnico sottolinea soprattutto la forza del g ... la7.it Roma, Gasperini, lacrime in diretta: dopo sfogo su Ranieri, contratto e mercato abbandona la sala stampaIl tecnico giallorosso parla di tutto quello che è accaduto in settimana e della lite con Ranieri. Le parole di Gasperini in conferenza stampa pre Roma Atalanta ... sport.virgilio.it Gasperini scoppia in lacrime parlando di Percassi e lascia la conferenza stampa mollando un forte calcio a una porta “Cosa avevo trovato a Bergamo all’inizio del mandato e cosa c’è a Roma A Roma c’è tutto per far bene. A Bergamo ho potuto far bene facebook Caso Wesley, scoppia la tensione Scontro Gasp-Ranieri Il tecnico vuole il rientro, i medici frenano Nuova frattura a Trigoria prima dell’Atalanta #asroma #Roma #asr #Wesley #Gasperini #Ranieri #RomaAtalanta x.com