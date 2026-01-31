Un ritratto silenzioso sull’infanzia che sfuma | il cortometraggio di Romano Reggiani racconta l’eternità in un attimo

Romano Reggiani torna al cinema con il suo nuovo cortometraggio, *Per Sempre*. La prima mondiale si è tenuta a Capri Hollywood, attirando l’attenzione di molti appassionati. Il film offre un’immagine silenziosa dell’infanzia, catturando un momento che sembra eterno in poche immagini. Una storia semplice, ma che lascia il segno, in un cinema che cerca di riscoprire emozioni genuine.

Romano Reggiani torna al cinema con *Per Sempre*, un cortometraggio che ha ottenuto la prima mondiale alla 30ª edizione di Capri Hollywood. Scritto, diretto e interpretato dall’attore e regista italiano, il film vede come co-protagonista Celeste Savino e viene prodotto da Aleo Film con la distribuzione affidata a Europictures. Ambientato in un’atmosfera di intensa intimità, il racconto si concentra su un momento cruciale nella vita di un giovane ispettore di polizia, che torna a casa dopo una giornata che ha segnato irrimediabilmente il suo equilibrio emotivo. Non viene rivelato subito cosa sia accaduto, né vi è alcuna spiegazione esplicita: il dramma è raccontato attraverso il silenzio, i gesti sovrappensiero, lo sguardo perso nel vuoto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Il 2 gennaio 2025, durante la 30ª edizione di Capri Hollywood, si terrà la prima mondiale del cortometraggio “Per Sempre” di Romano Reggiani.

