I falchi pellegrini del Pirellone sono pronti di nuovo a mettere su famiglia | Giò e Giulia hanno deposto le prime uova

I falchi pellegrini del Pirellone a Milano hanno deposto le prime uova della stagione riproduttiva. Giò e Giulia, i due esemplari che vivono sulla torre del palazzo, sono tornati a mettere al mondo i loro pulcini. La loro attività viene seguita quotidianamente attraverso le webcam installate sulla sede del palazzo, permettendo a chiunque di osservare da vicino il ciclo di riproduzione.

Giò e Giulia, i falchi pellegrini del Pirellone di Milano, hanno deposto le prime uova: al via la nuova stagione riproduttiva, che come ogni anno tutti possono seguire in diretta grazie alle webcam. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Giulia e Giò, deposto il primo uovo dei falchi pellegrini del Pirellone: “La natura ci consegna un messaggio di speranza”Milano, 2 marzo 2026 – Anche quest’anno si rinnova la tradizione dei falchetti del Pirellone.

I buffi e minacciati kakapo hanno ricominciato a riprodursi: deposte le prime uova dopo 4 anniDopo 4 anni i kakapo tornano a riprodursi in Nuova Zelanda: una stagione cruciale per il pappagallo più raro del mondo e l’unico incapace di volare.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a I falchi pellegrini del Pirellone sono....

Temi più discussi: Falchi pellegrini del Pirellone, deposto il secondo uovo: come seguirli via webcam e social; I falchi pellegrini sul Pirellone in dolce attesa: Giulia ha deposto due uova; Giulia e Giò, deposto il primo uovo dei falchi pellegrini del Pirellone: La natura ci consegna un messaggio di speranza; Deposto il primo uovo di Giò e Giulia, i falchi pellegrini del Pirellone: festa sul web.

I falchi pellegrini del Pirellone sono pronti (di nuovo) a mettere su famiglia: Giò e Giulia hanno deposto le prime uovaGiò e Giulia, i falchi pellegrini del Pirellone di Milano, hanno deposto le prime uova: al via la nuova stagione riproduttiva, che come ogni anno tutti ... fanpage.it

Giò e Giulia, i falchi pellegrini più amati d’Italia, sono tornati al Pirellone di Milano per nidificare: deposte le prime uova (e puoi seguire la diretta)Sono tornati i falchi pellegrini sul Pirellone: Giulia ha deposto due uova, con la schiusa attesa tra fine marzo e inizio aprile. greenme.it

Non tornano i conti al Pirellone: in questo momento sono in corso negoziazioni con il Governo sia sul piano tecnico sia sul piano politico per evitare che col buco ci si debba misurare in occasione dell’approvazione del prossimo bilancio regionale. facebook

Melegnano, Casa e Ospedale di comunità: «Conclusione entro il 2026, Regione garante in caso di ritardi» Vertice al Pirellone tra i sindaci Bellomo e Di Cesare e l’assessore Bertolaso: fondi Pnrr confermati, nuova verifica a settembre #Melegnano #C... x.com