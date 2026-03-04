I falchi pellegrini del Pirellone sono pronti di nuovo a mettere su famiglia | Giò e Giulia hanno deposto le prime uova

I falchi pellegrini del Pirellone a Milano hanno deposto le prime uova della stagione riproduttiva. Giò e Giulia, i due esemplari che vivono sulla torre del palazzo, sono tornati a mettere al mondo i loro pulcini. La loro attività viene seguita quotidianamente attraverso le webcam installate sulla sede del palazzo, permettendo a chiunque di osservare da vicino il ciclo di riproduzione.

Giò e Giulia, i falchi pellegrini del Pirellone di Milano, hanno deposto le prime uova: al via la nuova stagione riproduttiva, che come ogni anno tutti possono seguire in diretta grazie alle webcam.

Giulia e Giò, deposto il primo uovo dei falchi pellegrini del Pirellone: "La natura ci consegna un messaggio di speranza"
Milano, 2 marzo 2026 – Anche quest'anno si rinnova la tradizione dei falchetti del Pirellone.

pirellone i falchi pellegrini delI falchi pellegrini del Pirellone sono pronti (di nuovo) a mettere su famiglia: Giò e Giulia hanno deposto le prime uovaGiò e Giulia, i falchi pellegrini del Pirellone di Milano, hanno deposto le prime uova: al via la nuova stagione riproduttiva, che come ogni anno tutti ... fanpage.it

Giò e Giulia, i falchi pellegrini più amati d’Italia, sono tornati al Pirellone di Milano per nidificare: deposte le prime uova (e puoi seguire la diretta)Sono tornati i falchi pellegrini sul Pirellone: Giulia ha deposto due uova, con la schiusa attesa tra fine marzo e inizio aprile. greenme.it

