Non potevi nemmeno piangere | se piangi sei fro**o ti dicevano Il bello lo dovevi trovare da solo Mettere su famiglia? Devo prima mettere a posto me stesso | così Achille Lauro

Achille Lauro ha presentato dal vivo il suo nuovo singolo “In viaggio verso il Paradiso” durante le prime date del tour nei palazzetti. In un'intervista ha raccontato alcuni episodi della sua giovinezza, ricordando come gli venisse detto di non piangere perché sarebbe stato considerato un segno di debolezza. Ha anche parlato di come abbia deciso di mettere a posto se stesso prima di pensare a mettere su famiglia.

Achille Lauro ha presentato il nuovo singolo “In viaggio verso il Paradiso ” per la prima volta dal vivo durante le prime date del tour nei palazzetti attualmente in corso. Il brano è uscito ieri venerdì 20 marzo. Proprio durante le tappe di questo tour nei palazzetti che Lauro ha annunciato le date del suo primo grande tour negli stadi “Per sempre noi” in programma nel 2027. Gli appuntamenti ad ora noti sono fissati per l’11 giugno 2027 allo Stadio San Nicola di Bari, il 15 giugno 2027 allo Stadio San Siro di Milano, il 22 giugno 2027 all’Allianz Stadium di Torino, il 26 giugno 2027 allo Stadio Euganeo di Padova e il 30 giugno 2027 allo Stadio Olimpico di Roma. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Non potevi nemmeno piangere: se piangi sei fro**o, ti dicevano. Il bello lo dovevi trovare da solo. Mettere su famiglia? Devo prima mettere a posto me stesso”: così Achille Lauro Articoli correlati Leggi anche: “Lo devo dire”. La mamma del 16enne morto a Crans interviene su Achille Lauro Leggi anche: Conte: «Dove se lo doveva mettere il braccio Hojlund, se lo deve amputare?» Ora puoi pure piangere se non ci sentiamo#sfera #sferaebbasta #edit #lyrics #trap #Rap #ita Aggiornamenti e contenuti dedicati a Achille Lauro Argomenti discussi: Achille Lauro: Sono dieci persone diverse nello stesso giorno. E resto a parlare con tutte. Achille Lauro, una stella all’Unipol Arena: Un sogno suonare a BolognaL’artista ha entusiasmato il pubblico nella prima delle due date bolognesi: Un sogno suonare in questa città della musica e dell’arte ... msn.com Achille Lauro, il messaggio prima del tour che commuove: Non aver pauraI fan di Achille Lauro sono in attesa della partenza del tour dell’artista, a cui si dà il via oggi 4 marzo dal Palasele di Eboli, e c’è grande curiosità intorno alla scaletta. Alla vigilia della ... dilei.it