Le immagini del momento in cui i rapinatori sono entrati in banca VIDEO

Un video ha ripreso l'ingresso di almeno tre uomini in una filiale bancaria nel quartiere Vomero. Le immagini, diffuse in esclusiva sui social di un telegiornale, mostrano i momenti immediatamente successivi all'irruzione. La scena si svolge in un'area centrale della città, con i rapinatori che entrano all’interno della filiale. La registrazione fornisce una visuale diretta sull’azione dei soggetti coinvolti in modo da documentare quanto accaduto.

Un video, che ritrae l'arrivo di quelli che sarebbero almeno tre dei rapinatori della banda entrata in azione nella filiale della banca Credit Agricole di Piazzale Medaglie d'Oro al Vomero, è stato pubblicato in esclusiva sui canali social del Tg1: "I rapinatori - si legge nella didascalia - sono.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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