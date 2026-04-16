Terrore in banca | rapinatori barricati all' interno - VIDEO

In piazza Medaglie D'oro, un intervento dei carabinieri sta coinvolgendo un istituto bancario. All’interno dell’agenzia, alcuni rapinatori si sono barricati, creando tensione tra i presenti. Sul posto sono arrivati i militari per gestire la situazione e garantire la sicurezza. Un video mostra i momenti di tensione all’interno della banca durante l’intervento.

Paura in piazza Medaglie D'oro dove è in corso un intervento dei carabinieri nell’istituto bancario Credit Agricole. Alcuni rapinatori sarebbero barricati all’interno e probabilmente sono armati. I militari hanno messo l'area in sicurezza e non è escluso che potrebbero fare irruzione quanto prima.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Notizie correlate

Terrore al Vomero, rapina in corso all’istituto di credito: rapinatori barricati con gli ostaggiRapina in atto nella tarda mattinata di oggi, 16 aprile, presso la filiale del Crédit Agricole situata in piazza Medaglie d’Oro, nel quartiere...

Napoli, rapina in banca al Vomero: criminali barricati con ostaggi nella filiale Credit Agricole di piazza Medaglie d'Oro - VIDEOL’area è stata immediatamente isolata: i carabinieri hanno cinturato l’edificio che ospita la banca, mentre gli investigatori stanno cercando di...

Una raccolta di contenuti

Terrore in banca: rapinatori barricati all'internoPaura in piazza Medaglie D'oro dove è in corso un intervento dei carabinieri nell’istituto bancario Credit Agricole. Alcuni rapinatori sarebbero barricati all’interno e probabilmente sono armati. I ... napolitoday.it

Napoli, assalto alla banca in Piazza Medaglie d’Oro: rapinatori barricati con ostaggiNapoli– Mattinata di puro terrore nel cuore pulsante del Vomero. Quello che sembrava un normale giovedì di aprile si è trasformato in un incubo a porte chiuse ... cronachedellacampania.it