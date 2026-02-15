Il video del momento in cui l' uomo prova a strappare via la bimba dalla mamma
Sabato pomeriggio a Bergamo, un uomo senza fissa dimora e incensurato ha cercato di portare via una bambina di un anno e mezzo, provocando lesioni alla madre nel tentativo di strapparle la figlia. La scena è stata ripresa in un video che mostra il momento in cui l’uomo tenta di aggredire la donna per portare via la bambina. La Polizia di Stato ha arrestato l’uomo poco dopo, ritenendolo responsabile di tentato sequestro di persona e di aver causato danni fisici alla madre.
AGI - Nel pomeriggio di sabato la Polizia di Stato di Bergamo ha arrestato un cittadino rumeno, senza fissa dimora e incensurato, gravemente indiziato di tentato sequestro di persona ai danni di una bambina di un anno e mezzo e di lesioni personali aggravate nei suoi confronti. Intorno alle 13 l’uomo stava entrando in un supermercato cittadino mentre una famiglia — madre, padre e la figlioletta — stava uscendo. In quel momento ha improvvisamente afferrato la bambina per le gambe, tentando con forza di strapparla alla madre che la teneva per mano e cercando di trascinarla all’interno del centro commerciale. 🔗 Leggi su Agi.it
Emù in fuga dalla Polizia finisce in manette: il video divertente del momento in cui viene “arrestato”
Un’emù in fuga dalla Polizia in Florida ha attirato l’attenzione con un episodio insolito.
Bimba di 4 anni cade in mare tra molo e nave, la mamma si tuffa senza esitazione: il video del salvataggio
Una bambina di quattro anni è finita in mare tra un molo e una nave da crociera.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: Daniele De Rossi – Il video della conferenza; I migliori video rock anni ’80: la classifica anno per anno; New York, bambini interrompono la conferenza del sindaco Mamdani. Il video del momento tenero e divertente; Che Tempo Che Fa | Intervista Giovanni Malagò | Video.
I film e le serie tv del momento su Netflix e Prime Video: da Il falsario a FalloutI cataloghi di Prime Video e Netflix sono tra i più vasti del panorama cinematografico e televisivo e offrono al pubblico una grande varietà di scelta. Vediamo quali sono i titoli del momento sulle ... blitzquotidiano.it
Castel D'Azzano: il video del momento dell’esplosione nel casolareSchiacciati dal peso delle macerie: Marco Piffari, Valerio Daprà e Davide Bernardello sono morti così. Questo dicono i primi esiti dell’autopsia sui loro corpi. I tre carabinieri si trovavano, ... rainews.it
San Paolo nel peggior momento della sua storia, Crespo l'uomo della provvidenza: 4 vittorie nelle ultime 5 partite, vinti i derby contro Flamengo e Santos. Il tecnico argentino sa come si vince e 'sogna' una chiamata dalla Serie A x.com
L'uomo non è in pericolo di vita. In quel momento nell'appartamento abitato da padre, madre, e cinque figli dai 3 ai 23 anni, c'erano i genitori con un solo figlio. La casa dichiarata inagibile facebook