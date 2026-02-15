Sabato pomeriggio a Bergamo, un uomo senza fissa dimora e incensurato ha cercato di portare via una bambina di un anno e mezzo, provocando lesioni alla madre nel tentativo di strapparle la figlia. La scena è stata ripresa in un video che mostra il momento in cui l’uomo tenta di aggredire la donna per portare via la bambina. La Polizia di Stato ha arrestato l’uomo poco dopo, ritenendolo responsabile di tentato sequestro di persona e di aver causato danni fisici alla madre.

AGI - Nel pomeriggio di sabato la Polizia di Stato di Bergamo ha arrestato un cittadino rumeno, senza fissa dimora e incensurato, gravemente indiziato di tentato sequestro di persona ai danni di una bambina di un anno e mezzo e di lesioni personali aggravate nei suoi confronti. Intorno alle 13 l’uomo stava entrando in un supermercato cittadino mentre una famiglia — madre, padre e la figlioletta — stava uscendo. In quel momento ha improvvisamente afferrato la bambina per le gambe, tentando con forza di strapparla alla madre che la teneva per mano e cercando di trascinarla all’interno del centro commerciale. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Il video del momento in cui l'uomo prova a strappare via la bimba dalla mamma

Un’emù in fuga dalla Polizia in Florida ha attirato l’attenzione con un episodio insolito.

Una bambina di quattro anni è finita in mare tra un molo e una nave da crociera.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.