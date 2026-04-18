A Ferrara, alcuni studenti sono stati interrogati dalla polizia dopo aver condiviso immagini modificate con intelligenza artificiale di una loro coetanea tramite chat scolastiche. Le autorità stanno verificando i fatti e stanno indagando sul caso. Nessuna persona è ancora stata formalmente accusata, ma le indagini sono in corso per fare chiarezza sulla vicenda.

Giovani indagati per diffusione illecita di immagini, questo il bilancio di un’indagine condotta dalla Polizia di Stato di Ferrara, dopo che una studentessa è stata vittima di manipolazione digitale tramite intelligenza artificiale. L’episodio, avvenuto presso un istituto scolastico della provincia, è stato segnalato alle autorità che hanno identificato e denunciato i responsabili. L'intervento in una scuola a Ferrara L'indagine e l'individuazione dei responsabili Denunce e conseguenze legali Un fenomeno in crescita L’intervento in una scuola a Ferrara Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’intervento è scaturito da una segnalazione relativa a un presunto caso di diffusione illecita di immagini alterate con strumenti di intelligenza artificiale.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Le immagini alterate di una studentessa inviate sulle chat di una scuola a Ferrara, indagato gruppo di giovani

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