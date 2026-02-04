La Spezia lanciano una sedia dalla finestra di una scuola | ferita una studentessa

La Spezia, una studentessa di 18 anni è finita in ospedale dopo che un compagno le ha lanciato una sedia dalla finestra di una scuola superiore. L’episodio si è verificato martedì, poco dopo il delitto di Youssef ‘Aba’ Abanoub, ucciso con un coltellata sempre in una scuola della città. La ragazza è stata colpita mentre si trovava all’ingresso dell’istituto, e ora si trova sotto osservazione. La vicenda riaccende la preoccupazione per la sicurezza negli ambienti scolastici della

Ancora un episodio violento e una ragazza rimasta ferita all’ingresso di una scuola de La Spezia. Risale a martedì il caso di una ragazza appena diciottenne rimasta ferita dopo essere stata colpita da una sedia lanciata da una finestra da un compagno di scuola all’interno di un istituto superiore della Spezia punto tutto questo accade a poche settimane di distanza dal delitto di Youssef ‘Aba’ Abanoub ucciso con una coltellata da un compagno 19enne all’interno della scuola professionale Einaudi Chiodo. La ragazza è stata colpita alla parte superiore del corpo, ferita ma in modo fortunatamente non grave; dalle prime ricostruzioni effettuate dai carabinieri che si occupano delle indagini sulla vicenda resta da chiarire il motivo del gesto. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - La Spezia, lanciano una sedia dalla finestra di una scuola: ferita una studentessa Approfondimenti su La Spezia Scuola Sedia lanciata da una finestra a scuola: studentessa ferita alla Spezia Una studentessa di 18 anni è rimasta ferita alla Spezia dopo che una sedia è stata lanciata da una finestra dell’istituto superiore Capellini-Sauro. La Spezia, lancia una sedia dalla finestra della scuola e colpisce una ragazza: studentessa di 18 anni finisce in pronto soccorso Una studentessa di 18 anni è finita in pronto socorso dopo essere stata colpita da una sedia lanciata da una finestra della scuola Capellini-Sauro a La Spezia. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su La Spezia Scuola Argomenti discussi: Frane, la proposta dei geologi: Monitoraggio come con i ponti dopo il crollo del Morandi; Superenalotto, numeri e combinazione vincente 31 gennaio; Terlano (Bolzano), coltelli stampati in 3D e portati a scuola: denunciato uno studente; Prima Categoria D. Il Cadimare riabbraccia un attaccante. Lancia una sedia dalla finestra della scuola e centra in pieno una 18enne: «È stata una bravata»Ancora un episodio di violenza tra le mura scolastiche a La Spezia, dove una studentessa di diciotto anni è rimasta ferita nella mattinata di martedì 3 febbraio. La giovane ... leggo.it Lancia una sedia dalla finestra della scuola, ferita una studentessa a La SpeziaUna studentessa diciottenne è rimasta ferita a La Spezia dopo essere stata colpita da una sedia lanciata da una finestra all'interno dell'istituto superiore Capellini-Sauro. La giovane non è grave. L' ... msn.com NOTTE DEL LICEO CLASSICO A SARZANA Dagli studenti un messaggio di pace. Leggi qui: https://gazzettadellaspezia.com/cronaca/item/172102-notte-del-liceo-classico-a-sarzana-gli-studenti-lanciano-un-messaggio-di-pace-unendo-cultura-antica-e-moder - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.