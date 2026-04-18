Le Frecce Tricolori sopra Firenze in migliaia sui ponti FOTO
Questa mattina, migliaia di persone si sono radunate sui ponti di Firenze per assistere al passaggio delle Frecce Tricolori, che hanno sorvolato la città a bassa quota in formazione d'onore. Lo spettacolo è avvenuto in occasione del giuramento di trentatre allievi della Scuola militare aeronautica Giulio Douhet, attirando numerosi spettatori lungo le rive del fiume e sui ponti cittadini.
Migliaia di persone si sono accalcate sui ponti fiorentini per guardare questa mattina il passaggio a bassissima quota sopra la città delle Frecce Tricolori, in formazione d'onore per celebrare il giuramento di trentatré allievi della Scuola militare aeronautica Giulio Douhet.Applausi al.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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