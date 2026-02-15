Dante e Pianoforte a Villa Borletti | Dialogo inedito tra versi danteschi e musica dal vivo il 20 febbraio 2026

Il 20 febbraio 2026, Villa Borletti a Origgio si anima di musica e poesia, dopo che Dante e il pianoforte si incontrano in un concerto speciale. Questa volta, il motivo è la volontà di unire due arti che spesso si sono evolute separatamente, creando un ponte tra versi antichi e note moderne. I partecipanti potranno ascoltare estratti della Divina Commedia accompagnati da performance dal vivo al pianoforte, offrendo un’esperienza coinvolgente e originale. La serata promette di trasformare la storica villa in un luogo di emozioni e incontri tra letteratura e musica.

Dante e il Pianoforte: Villa Borletti di Origgio Sperimenta un Nuovo Dialogo tra Arte e Letteratura. Villa Borletti a Origgio, in provincia di Varese, si prepara ad ospitare il 20 febbraio 2026 un evento che fonde la potenza evocativa della Divina Commedia con la suggestione del pianoforte. L'attore Giacomo Lisoni e il pianista Simone Cereda daranno vita a una performance inedita, parte della stagione "Oltre il suono", che mira a esplorare nuove forme espressive e a valorizzare il patrimonio culturale italiano. Un'Innovazione Culturale nel Territorio Varesino. L'iniziativa, promossa dall'associazione Amici di Villa Borletti, rappresenta un'evoluzione nella programmazione culturale della villa, un luogo storico che si conferma punto di riferimento per la comunità locale.