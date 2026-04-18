Dopo la rapina in una banca di Napoli, sono state diffuse immagini che mostrano i danni causati dall'assalto. Oltre al grande foro nel pavimento, i ladri hanno lasciato tracce e segni evidenti dei loro passaggi all’interno dello stabile. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso alcune fasi della fuga e i dettagli dell’intervento criminose, contribuendo a ricostruire quanto accaduto. La questura sta analizzando le immagini per identificare i responsabili.

Oltre al grosso buco nel pavimento da cui sono passati, i rapinatori hanno lasciato decine di cassette di sicurezza vuote Gli investigatori stanno cercando di rintracciare i rapinatori che lo scorso giovedì hanno rapinato, in modo piuttosto spettacolare, una filiale della banca Crédit Agricole a Napoli, tra i quartieri del Vomero e dell’Arenella. Le indagini stanno cercando di ricostruire l’accaduto anche analizzando ciò che è rimasto dopo la loro fuga: un’auto, alcune le cassette di sicurezza scassinate, diversi attrezzi, un generatore di corrente e un grosso buco nel pavimento. Sulla base delle testimonianze raccolte, gli investigatori per il momento hanno ricostruito che la banda era formata da almeno tre rapinatori che indossavano vestiti uguali e maschere con i volti di alcune persone famose.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Le foto della banca di Napoli dopo la rapina da film

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